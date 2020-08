Festival de Arte Dule se inicia hoy, a las 7:00 p.m.

La crisis mundial por la pandemia de la COVID-19 ha obligado a cumplir un largo periodo de cuarentena, pero esto no será impedimento para que se lleve a cabo el VIII Festival de Arte Dule.

Los organizadores se han preparado para presentar un formato diferente del festival bajo el lema "El respiro de la Madre Tierra".

"Este nuevo virus no solo nos ha cambiado nuestro estilo de vida, también nos ha enseñado a reflexionar sobre el daño que le causamos a nuestra Madre Tierra", detallan vía email los organizadores del festival.

Esta actividad tiene como objetivo fortalecer la identidad de los pueblos indígenas, además, de resaltar a través del arte y la cultura la importancia de permanecer unidos ante la crisis sanitaria.

En este sentido, el festival se iniciará a partir de hoy, viernes 7 de agosto, hasta el 9 de agosto vía streaming en las redes sociales del festival. En Instagram @festivaldule y en Facebook Festival de Arte Dule.

Para iniciar con la octava edición del festival, de 7:00 p.m a 9:00 p.m., se realizará un conversatorio con expertos en temas de arte y medio ambiente.

Sábado 8 de agosto

Para este día se tiene preparado un amplio programa de actividades como círculo de lectura, mural colectivo y la noche de cuentos, historias y películas.

De las 10:00 a.m a las 10:45 a.m, se presentarán las lecturas "Guani" y "Igalobandur Us Ebo".

Posteriormente, de las 10:45 a.m. a las 12:00 m.d,, se expondrá la lectura "Baluwala".

A partir de la 1:00 p.m hasta las 3:00 p.m,, se realizará una tarde artística, en la cual presentarán el montaje del mural con los videos de los niños participantes y la expo virtual de los jóvenes artistas.

Y la noche de cuentos, historias y películas se desarrollará a partir de las 7:00 p.m, conducido por Benjamín Ávila, reconocido actor gunadule y director de arte.

Para cerrar el festival, el 9 de agosto, fecha en que se conmemora el Día internacional de los Pueblos Indígenas, se contará con la participación de artistas invitados.

Por Panamá, se presentará Marden Paniza, Olaideginya, Galu, La Tribu y Orquesta Dule, entre otros.

También se contará con la participación de De Pasto, Diablo Danzante y Kaipirikanchi de Colombia y por Costa Rica Proyecto Jirondai.

