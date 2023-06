Flash: tener a Michael Keaton fue un sueño hecho realidad

Cuando se habla de Flash (2023), la primera película independiente del superhéroe de DC, dirigida por el argentino Andy Muschietti, todos coinciden y responden de manera contundente: hay que verla. Una conclusión a la que llegan, luego de ver el trailer de Warner Bros. Pictures.

Y es que, quienes aman a los personajes de la editorial de cómics estadounidense, no querrán perderse a Ezra Miller, que volvió a interpretar a Barry Allen y su capacidad de correr a velocidades sobrehumanas; ni a Sasha Calle como Kara Zor-El (Supergirl) y tampoco a Michael Keaton como Bruce Wayne (Batman), siendo este último "un extraño sueño hecho de realidad" para el director de la cinta. De hecho, también lo es para el resto de los fanáticos que crecieron con el icónico Batman de Tim Burton de 1989 en Ciudad Gótica (Gotham City).

"Nunca me imaginé que Keaton iba a volver como Batman y mucho menos que yo sea el director de ese regreso", expresó Muschietti, durante una conferencia de prensa virtual exclusiva para medios latinos. El director no estaba completamente seguro de lograr que algunos actores estuvieran en la cinta, pero conseguirlo le llenó de orgullo.

Poder latino

"Elegimos castear a latinos, porque eso es lo que somos", dijo la productora Barbara Muschietti, refiriéndose a la presencia de talentos como la española Maribel Verdú (Nora Allen) y Sasha Calle de ascendencia colombiana, quienes se mostraron contentas con el resultado de la película.

Para Verdú, Flash son como "cinco películas en una" que los seguidores podrán disfrutar, con un componente central en la trama: la familia. De hecho, Barbara Muschietti dijo que los latinos compartimos ese valor de la familia, por lo que para ella era importante mostrar calidez.

Film Name: THE FLASH Copyright: © 2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. TM & © DC Photo Credit: Courtesy of Warner Bros. Pictures/™ & © DC Comics

El cambio fue difícil

Por su parte, Calle contó que fue difícil al principio enfrentar su corte de cabello para interpretar a Supergirl, un cambio que decidió el director apenas realizó su casting, sin embargo, admitió que ahora le gusta.

La actriz también reveló que Henry Cavill, quien hizo el papel de Superman, ya vio la película y le gustó su trabajo como Supergirl.

“Flash” se distribuirá en todo el mundo por Warner Bros. Pictures y se estrenará en los cines de internacionalmente a partir del 14 de junio de 2023.

Sinopsis

Los mundos chocan cuando Barry utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo con el fin de cambiar los acontecimientos del pasado. Cuando su intento de salvar a su familia altera inadvertidamente el futuro, Barry queda atrapado en una realidad en la que el General Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación, pero no hay superhéroes a quienes recurrir a menos que Barry consiga sacar de su retiro a un Batman muy diferente y rescatar a un kriptoniano encarcelado... aunque no sea a quien él busca. En última instancia, para salvar el mundo donde se encuentra y volver al futuro que él conoce, la única esperanza de Barry es correr por su vida. Pero, ¿bastará con hacer el sacrificio definitivo para restablecer el universo?

La película se rodó durante 25 semanas en más de 50 increíbles sets construidos en seis foros y un enorme estudio (Warner Bros. Leavesden Studios), así como en diversas localizaciones.

Escrito por Mellibeth González.