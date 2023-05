Franklyn Robinson: 'Sí soy y seré un ejemplo a seguir'

Franklyn Robinson salió en defensa de la directora del I.P.T. Juan Díaz, luego de que fuera invitado como “un ejemplo a seguir”, afirmación que sacó roncha presuntamente porque el chollywoodense es parte de la comunidad LGBTQ+.

Aclaró que él no fue al centro educativo a hablar sobre educación LGBTQ+, todo lo contrario, su propósito fue motivar a los estudiantes para que continúen con sus estudios pese a las adversidades.

“Yo no tengo que ir a mi colegio a hablar de la población LGBTQ+, ya yo lo soy, y soy un gran profesional, fui un pelao que estudió en el I.P.T. Juan Díaz, que nació en la barraca 9019 en Río Abajo calle 15 y que estudió sin plata…”, argumentó.

Recitó los logros profesionales que ha obtenido pese a los obstáculos, actualmente empresario, trabajo en cuatro medios de comunicación y con varias marcas, por lo tanto, para algunas personas si es considerado como un ejemplo a seguir.

“Yo para muchas personas sí soy y seré un ejemplo a seguir porque no robo, no soy corrupto, no soy como esa asociación o miembros de esos grupos que son unos mercenarios de los partidos políticos de Panamá… en mi vida he vivido de la plata del gobierno, en mi vida he sido mercenario de los partidos políticos en turno”, explicó.

Robinson hizo hincapié en que mira atrás y ve todo lo que ha logrado, por lo tanto, reiteró que sí es un ejemplo a seguir para los niños y adolescentes que quieren salir adelante tal y como él lo hizo.

El precandidato a representante por el corregimiento de Río Abajo aseguró que la polémica surgió debido a un grupito que se dedica a sembrar odio en contra de la comunidad, sin embargo, cuando se denuncian casos de abuso sexual se mantiene en silencio.

En este sentido, Robinson se pregunta por qué no se han pronunciado en contra del profesor que presuntamente abusaba de los estudiantes en Bugaba o por los casos que se han reportado en la comunidad educativa.

“(…) siempre se quedan callados, tengan cuidado de ellos, estos que supuestamente defienden a la familia son los que abusan de la familia”, dijo.

Tras la polémica, Robinson ha recibido el respaldo de sus seguidores y varias caras del patio.