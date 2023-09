Frida Sofía reapareció con indirectas para Alejandra Guzmán

Hace unos días, Alejandra Guzmán habló del distanciamiento que existe con su hija Frida Sofía, y agregó que a la modelo se le dificulta percibir y relacionarse con las situaciones y las personas, lo que ha afectado la conexión que hay entre ellas.

Luego de que se divulgaran las declaraciones de su madre, Frida Sofía hizo uso de sus redes sociales, publicando misteriosos mensajes que generaron aún más polémica sobre su relación con la intérprete de "Hacer el amor con otro".

Frida Sofía publicó un video en el que se escucha una voz decir: "A ti que me quieres apagar te tengo un recordatorio". Mientras que cuenta con un texto en el que se puede leer: "You become who you don't forgive (Te conviertes en quien no perdonas)".

Asimismo, Frida escribió en la descripción: "En estado inconveniente", haciendo referencia a las palabras que usó su mamá en la entrevista concedida a "Ventaneando". Además, el texto fue acompañado con tres emojis, una cara derritiéndose, un payaso y una seña obscena.

De inmediato, las opiniones se polarizaron, mientras que hay quienes piensan que se trata de una respuesta a las declaraciones de Alejandra Guzmán, otros creen que es una burla a los rumores que aseguraban, hace unos días, que la joven estaba bajo el efecto de sustancias.

Pero no es todo, Frida Sofía ha publicado varias historias en los últimos días haciendo referencia a los límites que se deben establecer con las personas y los cambios que provocan las acciones de quienes te rodean.

De acuerdo a Alejandra Guzmán el distanciamiento con su hija comenzó cuando ella padeció un intento de secuestro a los 12 años, pues el traumático incidente la orilló a enviarla a estudiar a Estados Unidos, en busca de un ambiente más seguro para su hija.'



Para su mala suerte, la distancia física también se convirtió en emocional y, hasta el momento, la nieta de Silvia Pinal no ha respondido directamente a las declaraciones de su mamá.

