Fulvia González: 'Nunca, vas a poder controlar lo que hablen de ti'

La presentadora de “A lo panamaño” Fulvia González es consciente de que es imposible controlar lo que se hable de ella, por ello, es mejor relajarse y disfrutar su viaje.

“Hay personas, que cuando escuchan cosas buenas tuyas, se quedan callados. Cuando escuchan algo malo tuyo, lo replican como fuego ardiendo. Y, cuando no escuchan nada tuyo, inventan. Nunca, vas a poder controlar lo que hablen de ti, así que relájate y disfruta el viaje”, fue el mensaje que publicó la presentadora en sus redes sociales.

González no se refirió específicamente a un tema en particular, sin embargo, esto se ha relacionado con un rumor que tiene días circulando en redes sociales, donde presuntamente la vinculan con un músico de la escena típica.

El rumor de la supuesta relación no se limita a las redes sociales, de toldo en toldo está entre los temas más comentados, ya que algunos amantes de la música típica han coincidido con González.

A González la han visto en diversos puntos de la geografía local. ¿Será verdad lo que dicen o será muy fan de “El Canoso”? Sí, es Jhonathan Chávez, con quien supuestamente se le relaciona sentimentalmente.

En TikTok, especialmente, es donde está fuerte este rumor, no hay prueba, pero sí muchos comentarios de personas que afirman que han visto a González y que la aparente relación es tema de vieja data. ¡Ay padre!

Ninguna de las partes se ha referido al rumor… No obstante, Chávez se ha caracterizado por salir al paso de las críticas, no deja que las polémicas tengan una escalada mayor, por lo tanto, no sería de extrañar que pronto tome el toro por los cuernos.

En este sentido, habrá que esperar a ver si alguna de las partes decide aclarar el rumor.

Por último, recordemos que “El Canoso” está casado, el año pasado celebró cuatro años de matrimonio por la iglesia con Jermeys Rodríguez.

Sobre González, su estado civil, por lo menos públicamente, es incierto.

