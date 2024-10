Fulvia González pidió practicar más el respeto a la privacidad

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, Fulvia González se tomó el tiempo para hablar sobre el tema y los efectos del odio que se genera en redes sociales por chisme o rumores.

La presentadora de “A lo panameño” explicó que los rumores, chismes y especulaciones que se difunden en las redes genera engagement, sin embargo, no se toma en cuenta que del otro lado hay un ser humano que no se sabe si cuenta con las herramientas para lidiar con el odio que está recibiendo.

Aseguró que muchas veces los rumores son solo eso, además, erróneamente las personas se toman la atribución de opinar de la vida de los demás o las decisiones que toma en su vida privada.

En este sentido, González hizo un llamado para que las personas practiquen un poco más la empatía, el respeto a la privacidad y que se piense antes de enviar un mensaje en redes sociales.

“Todos chismeamos, yo chismeo, con mis amigas… Pero, yo no voy a una red social de una persona a decirle que es una ‘gorda’… porque al final del día no es mi responsabilidad enviar adjetivos despectivos de esa manera a absolutamente a ninguna persona porque a mí no me gustaría que me lo hicieran a mí”, explicó.

“No es necesario llenar una red de odio simplemente para satisfacer nuestras carencias personales”, dijo.

Asimismo, recomendó a las personas buscar ayuda profesional y apoyarse en su red de amigos y familiares si mentalmente no están pasando por un buen momento.

Especulaciones

Por varias semanas la presentadora de televisión ha estado envuelta en rumores que la relacionan sentimentalmente con un tipiquero, no obstante, ella ha ignorado los comentarios malintencionados.

El músico, por su parte, reveló está semana que continúa felizmente casado.

