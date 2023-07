Gaby Garrido es relacionada con futbolista español

Nuevamente Gaby Garrido acaparó los titulares de la farándula local, pues resulta que hizo una publicación en Instagram e inmediatamente la empezaron a relacionar con un chico que sale en las fotografías que compartió.

Garrido, quien anunció su separación de Patrick Vollert a mediados de abril, estuvo disfrutando de un río de agua turquesa en Boltaña, Huesca, en España acompañada de su partner in crime Sergio Mendinueta y su perro Baldor.

En la galería una de las fotografías captó mucho la atención, donde la exesposa de Vollert sale abrazada por Mendinueta, un hombre alto y rubio.

En la sección de comentarios empezaron a especular sobre la relación de este par, pero también hay comentarios de quienes afirman que Garrido no puede tener amigos hombres porque desesperadamente inician los rumores de romance, no es la primera vez que esto sucede.

“No pueden verte abrazada porque te lo ponen de marido”, comentó una seguidora de Garrido, a lo que ella respondió que está acostumbrada e incluso los ha contado, lleva como tres y siempre dice que “si fueran feos no me dicen nada”.

Asimismo, aseguró que cuántas veces van a sacar lo mismo, en referencia a vincularla amorosamente con los amigos que comparte, se pregunta si será siempre porque ya producen pereza.

Garrido detalló que sus amigos no comprenden el alboroto que se forma en redes cuando ella sube fotografías con algún chico, dijo que intenta explicarles y no lo entienden.

Por otra parte, también hay algunos que todavía no se enteraban de que la expresentadora de televisión y Vollert ya no están juntos e incluso un usuario le recriminó por qué subió la imagen argumentando que el exesposo de la famosa no ha subido fotos con otra mujer.

La ex de Vollert respondió que él puede subir lo que deseé, aunque sabe que no suele subir fotos con sus amigos a redes y si lo hace es asunto suyo. “(…) Está es mi vida no la de él y si alguien lo insulta por eso opinaría lo mismo que aquí, payasos”, escribió.

¿Quién es el amigo de Gaby Garrido?

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Sergio Mendinueta es un futbolista español, de 27 años, conocido como “Mendi” y que milita en el Club de Fútbol de Fomentera.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!