'Gambito de dama', ¿por qué arrasa en Netflix?

"Gambito de dama" es una serie que arribó a Netflix el pasado mes de octubre, no obstante, sigue siendo un título muy comentado.

De hecho, según la cuenta de Netflix Lationamérica, 62 millones de hogares eligieron ver esta serie en sus primeros 28 días.

Aseguran que esta cifra la convierte en la serie limitada más grande de Netflix hasta la fecha. Además, estuvo en el Top 10 de 92 países y en el ranking No. 1 en 63 países, incluyendo Argentina, Israel y Sudáfrica. Por el momento no hay forma de confirmar estos datos proporcionados por esta plataforma.

La historia se narra en los años 50, cuando la joven Beth Harmon de un orfanato descubre que tiene un increíble don para el ajedrez y recorre el arduo camino a la fama mientras lucha contra las adicciones.

Es una serie creada por Scott Frank y Allan Scott. Sus protagonistas son Anya Taylor-Joy, Bill Camp y Marielle Heller.

A pesar de todo el impacto de la serie es indudable, pues Deadline apunta que las búsquedas relacionadas con el ajedrez se han duplicado y que las búsquedas de tableros en eBay han subido un 250%, según el sitio especializado en cine www.espinof.com/

Pero esto no es todo, el éxito de la serie ha impactado en las ventas de la novela homónima de Walter Tevis, que en semanas recientes entró por primera vez en la lista "Best Seller" del The New York Times. Lo anterior resulta sorprendente, pues la obra se publicó en 1983, se lee en https://hipertextual.com

Opiniones

Como era de esperarse luego de la publicación con esas cifras récord por parte de la plataforma de streaming, Netflix, los mensajes no dudaron en llegar. Los hay a favor y en contra.

"Puede ser un buen indicador para empezar a producir pocas series buenas y dejar de ser una línea de montaje de basura, ¿no?"; y "Es lo qué pasa cuando por fin hacen una serie sin tanto sexo y gays. (Sin ofender)", son algunos de los comentarios fuertes que hicieron.

Además, les dejaron estoa mensajes alentadores: "Está increíble la serie, ni se atrevan a arruinarla con otra temporada"; "¿Valdrá la pena una segunda temporada?, la verdad el final me hizo llorar"; y "Muy disfrutable. Lástima que no había un par de capítulos más".