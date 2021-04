'Game Of Thrones' está de aniversario, seguidores podrán disfrutar de 'Iron Anniversary'

Durante todo este mes están celebrando el décimo aniversario de una de las series más populares y gustada de la televisión, "Game of Thrones".

La producción televisiva de ocho temporadas y producida por HBO emitió sus primeros episodios el 17 de abril de 2011 y los últimos el 19 de mayo de 2019.

"Game of Thrones" posee un elevado nivel de audiencia, en 2014 fue de los "mayores dramas" y el "programa de televisión" más comentado. "The Washington Post", "Time", "The Hollywood Reporter" y "Rolling Stone", la catalogaron como una de las mejores series de televisión y las criticas han elogiado varios aspectos: las actuaciones, los guiones, los efectos especiales, las secuencias de batallas y la música.

En Estados Unidos culminó con 45 millones de espectadores y se transmitió en 207 territorios en todo el mundo.

La serie está basada en las novelas del estadounidense George R. R. Martin, "Canción de hielo y fuego".

La adaptación lleva a la pantalla chica el enfrentamiento entre distintas casas nobiliarias en el continente ficticio de Poniente por hacerse del Trono de hierro y gobernar los siete continentes.

Para celebrar y rendir tributo a la serie, HBO lanzó "Iron Anniversary", una celebración de un mes que insta a los fanes apasionados e invita a las audiencias a la próxima presentación de la franquicia, "House Of The Dragon", que se estrenará en 2022.

Como parte de la celebración, hasta el 16 de abril, se transmitirá diariamente tres episodios dedicados a personajes emblemáticos de la serie, sus mejores momentos, a través de HBO Signature.

Hoy conocerán a Brienne Of Tarth; el 14 de abril a Sansa Stark; el 15 de abril a White Walkers; y el 16 de abril a Jon Snow. A partir del 17 de abril, fecha oficial del aniversario, hasta el 24 de abril se verá por día cada una de las ocho temporadas hasta completar los 73 capítulos.

A saber

El último personaje que conocerán será Jon Snow, hijo bastardo de Eddard "Ned" Stark. Si bien su origen es un misterio durante las primeras temporadas de la serie, Jon logra convertirse en uno de los personajes más relevantes de la historia. Tiene un lobo huargo llamado "Ghost".

