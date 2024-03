'Garra de hierro', con Zac Efron, estrenó en Panamá

La vida de los inseparables hermanos Von Erich, quienes hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional, llegó a la pantalla grande con “Garra de hierro”, disponible en la cartelera local.

A través de la tragedia y el triunfo, bajo la sombra de su dominante padre y entrenador, los hermanos buscan la inmortalidad en el escenario más importante del deporte en la década de los 80.

Fritz Von Erich, famoso por su movimiento “garra de hierro”, educó a sus hijos para que se convirtieran en grandes atletas y la adaptación de esta historia es protagonizada por Zac Efron.

El actor estadounidense, de 36 años, interpreta a Kevin Von Erich, el único sobreviviente de la familia de luchadores profesionales, ya que ocurrieron una serie de desgracias y tragedias que se llegó a pensar que estaban malditos.

“The Iron Claw”, título original, explora las vidas de los miembros de la familia y describe el ascenso y la caída de la influyente familia de luchadores.

La película está ambientada a finales de los años 70, Kevin, el hermano mayor, está a punto de conseguir una oportunidad por el cinturón del título y David (Harris Dickinson) está dotado naturalmente para la actuación y las bromas junto al ring.

Kerry (Jeremy Allen White), otro de los hermanos, es un lanzador de discos olímpicos, sin embargo, debido al boicot de los Juegos Olímpicos de 1980 su carrera se vio truncada y regresó a casa para unirse a sus hermanos en el ring.

Mike (Stanley Simons), por su parte, es el más joven y tiene otros intereses, anhela hacer música, pero no quiere encender la ira de su padre, papel que interpreta Holt McCallany.

EL filme también contará con la aparición de Doris (Maura Tierney), la madre de los chicos, quien mantiene la calma mientras prepara montañas de comida para sus musculosos hijos.

Cabe mencionar, que el drama deportivo tiene una clasificación R y fue escrito y dirigido por Sean Durkin.

The triumph and tragedy of a true American sports dynasty.@A24 presents Sean Durkin’s #TheIronClaw, starring Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Maura Tierney, Stanley Simons, with Holt McCallany and Lily James. In Theaters Everywhere December 22 pic.twitter.com/8k7zKh8nNa