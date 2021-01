Geraldine Bazán sobre el video íntimo de Gabriel Soto: 'Es algo vergonzoso para él y demasiado vergonzoso para mis hijas'

Continúa la polémica originada por la filtración de un video íntimo del actor Gabriel Soto, el 20 de diciembre. El mexicano de 45 años y su pareja Irina Baeva ya hablaron del tema, sin embargo, la exesposa de actor, Geraldine Bazán habló del tema.

Geraldine Bazán, quien tiene dos hijas con Soto, fue abordada por el programa “Suelta la Sopa” en el aeropuerto de Ciudad de México cuando regresaba de unas vacaciones en las montañas de Aspen, Colorado.

La actriz fue consultada si el contenido sexual era para ella, a lo que Bazán respondió: “Eso sí tengo que aclararlo, en ningún momento, nunca en mi relación recibí un video así, lo único que te puedo decir que es algo vergonzoso para él, y demasiado vergonzoso para mis hijas”.

Comentó que la situación es muy penosa y tiene que ver con ella por sus hijas, pues sus vidas quedarán marcadas por este episodio, se lee en La Botana.

No obstante, alegó que cada quien debe hacerse responsable de sus actos. “Eso es todo, no es asunto mío, ni lo fue, ni lo es, ni lo será. Yo les pido que no me involucren y que también traten de no involucrar a mis hijas”, dijo la actriz.

Cabe destacar, que la exesposa fue señalada de haber difundido el controversial video mientas estaba de vacaciones. ¡Que fuerte!

Bazán se deslinda completamente de ese video y hace a Gabriel el único responsable de sus actos.

La actriz pasó sus vacaciones junto a Camila Sodi, y por lo que se vio, también al lado de su novio Luis Rodríguez Murillo, pues llegaron juntos.

Dato

El equipo legal de Gabriel Soto está analizando la Ley Olimpia, la cual castiga penalmente a todo aquél que difunda imágenes íntimas sin consentimiento de la persona que en ellas aparece, para ir en contra de quien difundió su video.

“No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad; y dejar en claro que esto pasó hace muchos años”, dijo Soto luego de que se publicara el video.