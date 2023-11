Gilberto Santa Rosa llegará a Bogotá en febrero de 2024

El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, conocido como "El Caballero de la Salsa", se presentará el próximo 24 de febrero, en Bogotá (Colombia).

La presentación del salsero se dará en el Movistar Arena de Bogotá, informaron este martes los promotores del concierto.

"Como parte de su gira 'Auténtico', el puertorriqueño se presentará en más de 20 ciudades alrededor de América con su gran repertorio, incluyendo a Bogotá, que demostrará una vez más que es una ciudad salsera", detallaron los organizadores en un comunicado.

El boricua, agregó la información, presentará en la capital colombiana algunos de sus grandes éxitos como "Conteo regresivo", "Que alguien me diga" o "Perdóname", entre otros.

"Santa Rosa es uno de los artistas más estimados por el público amante de la salsa y el bolero", señalaron.

También dijeron: "Su estilo de salsa es muy variado y ha trascendido por generaciones. A lo largo de su carrera, se ha hecho merecedor de múltiples premios".

Datos

Ha vendido más de 30 millones de copias en los Estados Unidos y Puerto Rico.

Entre otras canciones conocidas son "Que alguien me diga", "Si no me ven llorando" y "Esas lágrimas".

