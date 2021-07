Gisela Tuñón: 'Hay que ser muy caradura para decir que los atletas panameños van a pasear'

La periodista Gisela Tuñón generó un debate en redes sociales tras referirse al tema de los que critican a los atletas, porque van a las olimpiadas y no ganan.

Gisela Tuñón criticó los comentarios negativos que proliferan acerca de los atletas que van con mucho esfuerzo a las olimpíadas.

"Hay que ser muy caradura para decir que los atletas panameños van a pasear porque no ganan, cuando en realidad, si fuera por el apoyo que reciben de gobierno y empresas privadas, ni siquiera irían", comentó en su twitter.

"¡Van porque son unos duros y valientes!", añadió.

La molestia de Gisela surgió tras algunos titulares que ponían en duda las capacidades de los atletas, y no pocos comentarios de gente que desconoce cuántos sacrificios hay en la vida de los deportistas.

La periodista incluso posteó capturas de los comentarios denigrantes hacia los atletas, y también hizo mención a cuentas que a su juicio minimizaban el trabajo de los deportistas.

Además, de publicar imágenes de titulares que sí tienen titulares objetivos y que no denigran.

A esta publicación le llovieron los comentarios de apoyo de parte de sus seguidores.

"Y si llegan allá es porque se fajaron. No les cae del cielo"; "Ningún atleta que va a una olimpiada va a pasear. Es muy fácil criticar. Nadie entiende lo que cuesta y no solo hablando de dinero, lograr un lugar en una olimpiada. A esa gente que hace esos comentarios, es mejor ignorarla"; y "Injusticia total. Me molesta esos comentarios en contra de los que se sacrifican por representarnos en alguna actividad. Malo, malo".

Hay que ser muy caradura para decir que los atletas panameños van a pasear porque no ganan, cuando en realidad, si fuera por el apoyo que reciben de gobierno y empresas privadas, ni siquiera irían.

— Gisela Tuñón (@GiselaTunon) July 24, 2021

