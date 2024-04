Gracie Bon debutó como cantante: ¿Qué dice el público?

Lo prometido es deuda, la noche del 18 de abril, Gracie Bon, creadora de contenido para OnlyFans, estrenó “Culotte”, canción en la que canalizó todo el hate que le tiran por el tamaño de sus glúteos.

Bon ha sido blanco de críticas por su aspecto físico, es una chica de talla grande, y porque ha monetizado su apariencia a través de la creación de contenido para la página azul.

En respuesta a las críticas hizo “Culotte”, escrita por Grace Bonilla, nombre real de Bon, y con videoclip oficial y todo, donde muestra la razón por la que algunos no la soportan.

En la letra de la canción, Bonilla dice “no pueden con mi culotte”, “si no puedes conmigo, que pena”, “soy la fucking perra que nunca vas a opacar”, “todos quieren mi culotte” y “que mal que tú quieras probar algo que tú sabes bien que no vas aguantar”.

Cabe mencionar, que, para escribir la letra de la canción, que Bon describió como una “poesía musical”, esta contó con la ayuda de Moisés Lane.

El video musical y la producción estuvo a cargo de Red Films Entertainment, la producción de la canción la hizo Mystere Vision y el arte estuvo a cargo de Génesis Ottey.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales, en Youtube, por ejemplo, ya cuenta con más de 24 mil reproducciones en menos de 24 horas y más de 300 comentarios.

El tema ha tenido el apoyo de los seguidores de la creadora de contenido, incluso ella ha compartido los videos de algunas chicas bailando “Culotte”.

Críticas

El debut de Bon como cantante no ha estado exento de críticas.

“Todos sabemos que la música está en panga, lo único bueno es ella”, “Se le fundió el cerebro con la letra de esa canción. Por favor”, “El video está genial si lo ves con el volumen apagado” y “¿Así o más mala la canción? ¿Nadie la asesoró?”, son algunos de los comentarios.

