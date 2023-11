Gracie Bon, la próxima Miss Universo: ¿Qué dice el público?

Muchos están en modo Miss Universo, ya que recientemente se celebró la preliminar y en pocos días se coronará la ganadora, y Gracie Bon, creadora de contenido para OnlyFans, bromeó con convertirse en la nueva reina de la belleza universal.

La idea de que la creadora de contenido participe en el certamen no es descabellada, la organización ha dejado atrás los arraigados estándares de belleza que debían cumplir las concursantes, pueden participar mujeres de todas las tallas y formas, casadas o con hijos.

Bon publicó, justamente la noche en la que se celebró la competencia de traje típico (16 de noviembre), un carrusel de imágenes de ella y en la descripción escribió: “Tu próxima Miss Universo”.

Los seguidores de Bon, más de 4 millones en Instagram, apoyan la idea, pero a nivel local algunos no están de acuerdo, pese a que solo pudo haber sido un decir de la creadora de contenido.

Muchos de los comentarios están relacionados con el cuerpo y peso de Bon, además, de que supuestamente no cumple con los estándares que tiene el concurso de belleza.

“Es Miss Universo no Miss Mondongo ni Miss Kilos Mortales”, “Pero, es que eso se trata de chicas NATURALES o me equivoco”, “Ella jura que está totalmente buena”, “Que lo intente y el otro año mandamos a Mía Catalina. ¿no?”, “Es caminar sobre el escenario. No romper el escenario” y “Ella dice eso para generar y la gente creyendo que será verdad”, son algunos de los comentarios.

Cabe mencionar, que, en esta edición del Miss Universo, que se celebrará en El Salvador el 18 de noviembre, está participando la primera mujer talla plus, además, hay concursantes que tienen hijos, están casadas o son madres solteras.

Jane Garret, representante de Nepal, es la muestra de que el concurso ha abierto las puertas a mujeres con cuerpos diversos, ya que la concursante es talla plus y en sus redes promueve el “body positive”.

Garret fue elegida el 9 de septiembre, para representar a Nepal, su seguridad y elegancia fueron destacados por el jurado y ha sido una de las razones por la que ha obtenido varias voces a favor.

Jane Dipika Garrett, nombre completo de la reina de belleza, tiene 22 años y es enfermera, además, usa sus redes, Instagram (con más de 95 mil seguidores), para transmitir un mensaje de empoderamiento para las mujeres en todo el mundo.

