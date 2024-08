Gracie Bon le responde a los que le dicen 'gorda' y 'deforme'

"Gorda" y "deforme", son dos de los términos que con más frecuencia se repiten en los insultos que recibe Grace Bonilla, conocida como Gracie Bon, en redes sociales, sin embargo, a pesar de que pocas veces responde a los comentarios malintencionados se tomó el tiempo para enviarle un mensaje a sus haters.

Bonilla usó su cuenta de Instagram, con más de 7,5 millones de seguidores, para decirle a sus haters que mientras ellos le escriben mensajes de odio ella está facturando. "(...) yo estoy viajando feliz mientras me pagan por usar ropa y vivir de redes sociales", escribió.

Instó a estas personas abstenerse, ya que solo están perdiendo su tiempo y que cada vez más la van a ver en todos lados.

Asimismo, Bon, quien hace contenido para OnlyFans, afirmó que algunos sueñan con hacerla sentir menos cuando usan términos como "gorda", "deforme" o "prepago", lo cual según ella, no es más que el reflejo de las inseguridades y lo podrido que están de la mente sus haters.

Es consciente de que el "odio" viene incluido en lo que hace, pero eso lo ha transformado en oportunidad, es decir, una coyuntura para visibilizar a los cuerpos diferentes y que las mujeres con "sobrepeso" pueden ser bellas también.

"(...) ya veo que esto revolucionando y creando discusiones entre los que comentan mis videos y lo único que hago es ser yo misma y compartir mi contenido para dejar en claro que la belleza no cabe en una caja", expresó.

Por último, animó a las personas a seguir siendo quienes son y a amarse así mismos.

Cabe mencionar, que en el pasado Bonilla comentó que los mensajes de los haters no le afectaban, por lo tanto, sus recientes declaraciones han sido motivo de críticas.

"Ay Gracie Bom, ya mami, descansa que cada vez que estas apaga quieres llamar la atención con tus haters fantasmales", "Dime lo que presumes y te diré de lo que careces... Mucho texto para algo que 'no le importa'", "Si no le afectara no se tomara el tiempo de responder, simplemente ignora" y "Ella solita está traumada", son algunos de los comentarios.

¿Qué opinas de las declaraciones de Gracie Bon?

