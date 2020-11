¿Harry y Meghan Markle se pelearon?

Al parecer Harry y Meghan no la están pasando bien. ¿Qué ocurre? Según rumores, la pareja ha tenido diferencias por motivos políticos y un presunto embarazo. De hecho, supuestamente se alejarán un tiempo.

"Ella y Harry discutieron sobre eso y ella salió furiosa, llamó a un amigo con un jet privado y ahora está planeando un viaje a México por un par de días", según se lee en una nota de La Botana.

Una fuente dijo: "Harry tuvo que hacer más videos políticos y eso fue una señal de alerta para Meghan".

Harry no tiene planes de ir con Meghan, quien se dice que estará mirando algunas noches en el lujoso resort One & Only Palmilla en Los Cabos.

“Harry no puede seguir a Meghan debido a problemas con el papeleo y la seguridad, pero sus amigos esperan que el tiempo que pasen separados le dé al príncipe la oportunidad de reevaluar si renunciar a su vida como miembro de la realeza mayor fue una buena decisión”, reveló la fuente.

También se dice que Harry no está contento con Estados Unidos, incluidos los amigos famosos que a menudo los rodean.

Harry, de 36 años, también está pasando momentos difíciles por estar lejos de su familia.



Los rumores de que Meghan está embarazada de su segundo bebé han estado circulando durante las últimas semanas.

Con la residente noticia de que el príncipe Willian padeció de la COVID-19, le recordó a Harry lo distante que está de su familia.

Según la fuente toda la línea hacia el trono estaba en problemas y él no estaba allí. También le molesta que Archie no haya visto a su abuelo ni a sus primos en un año. Está preocupado por su hijo y ahora por su presunto nuevo bebé.

El rumor del nuevo bebé ha estado circulando hace algún tiempo y la noticia de que se le había concedido un retraso de nueve meses en su caso judicial de privacidad contra un periódico del Reino Unido parecía confirmar el embarazo.