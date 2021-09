Harry podría abordar los rumores de que el príncipe Charles no es su padre en su memorias

El príncipe Harry podría abordar los rumores sobre que el príncipe Charles no es su padre real, en sus nuevas memorias.

Versión impresa

Esta afirmación ha sido hecha por RadarOnline y, según sus hallazgos, el Príncipe Harry está listo para escribir "un relato de primera mano de su vida que sea preciso y totalmente veraz", resalta La Botana.

Una fuente anónima también habló a OK! Magazine, "El padre de Harry es literalmente el comienzo de su historia. Es consciente del debate sobre quién es su padre, que se viene produciendo desde que nació. Este tema no será ignorado en sus memorias".

Antes de concluir, admitieron: "Ni siquiera un príncipe recibe $15 millones de dólares por sus memorias, a menos que esté dispuesto a contarlo todo".

Por el momento, tendremos que esperar para leer las memorias.

El 19 de agosto, la editorial Penguin Random House anunció que, a finales del 2022, se publicarán las memorias del príncipe Harry.

De acuerdo a la prensa británica, será la primera vez que un miembro de la familia real escribe un libro de este tipo.'



En su libro de memorias, Harry escribe un relato de primera mano de su vida, "totalmente veraz". Supuestamente, el príncipe hablará sobre los rumores que hay sobre su padre.

“Escribo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el cual me he convertido”, indicó Harry.

VEA TAMBIÉN: La princesa Isabel de los belgas estudiará Historia y Política en Oxford

Las memorias abordarán la niñez del príncipe, su servicio militar y su alegría al convertirse en esposo y padre.

“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido durante el curso de mi vida hasta ahora y entusiasmado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que es preciso y totalmente verdadero”, precisó el príncipe.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!