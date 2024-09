Harvey Weinstein es acusado de nuevos delitos antes de su juicio

El productor de cine Harvey Weinstein ha sido acusado de nuevos delitos, aunque hasta el momento se mantienen bajo secreto, antes de la celebración de su juicio en Nueva York, informaron este jueves los fiscales de la corte penal de Manhattan en una audiencia.



La acusación permanecerá en secreto hasta que el próximo 18 de septiembre se realice una vista que incluirá la lectura de estos nuevos cargos.



Las acusaciones contra Weinstein (72 años), que fue trasladado de urgencia días atrás al hospital Bellevue de Nueva York para someterse a una operación de corazón, podrían estar relacionadas con casos de abusos sexuales por parte de hasta tres nuevas demandantes, según medios locales.



Semanas atrás ya se difundió la convocatoria de un gran jurado para conocer las versiones de las mujeres que habían presentado nuevas acusaciones contra el exmagnate audiovisual, que actualmente está condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual y a la espera de un nuevo juicio por otros casos similares.



Weinstein no compareció ante el tribunal hoy jueves porque no recibió autorización médica pero, según dijo ayer su abogado, Arthur Aidala, pretende presentarse ante las autoridades cuando su estado de salud se lo permita.



Su equipo legal había pedido al juez encargado del caso de Weinstein en Nueva York, Curtis Farber, que autorizara el traslado del exempresario de medios a Bellevue porque en la prisión de Rikers Island (Nueva York) -conocida por las duras condiciones para sus reos- su salud no podía ser monitoreada y "podría derivar en su muerte".



Weinstein estaba detenido en Rikers Island a la espera de un nuevo juicio en noviembre, después de que su condena por violación en 2020 en Nueva York, y su respectiva sentencia, fueran revocadas en abril.



En una decisión de 4 a 3 se determinó que en el juicio se llamó indebidamente a declarar como testigos a varias mujeres que se consideraban víctimas del productor y cuyas acusaciones no formaban parte de los hechos juzgados.



Aquella anulación no supuso su salida de la cárcel, ya que sigue cumpliendo la segunda condena, y en estos momentos la Fiscalía está recopilando pruebas y nuevos testimonios para volver a presentar otro caso, también en Nueva York, que es el en el que se espera su comparecencia la próxima semana.



El productor, al que en total han acusado de abusos sexuales hasta 80 mujeres convirtiéndose en la espita que desató todo el movimiento #MeToo, también recibió una condena por un caso de abusos sexuales separado en Los Ángeles.



