'¿Has visto a Yuca Zapata?': Una historia de boxeo y de calles de barrio

"¿Has visto a Yuca Zapata?", es título de la nueva novela del escritor Andrés Villa.

Es una aventura digital en tiempos de pandemia que se puede comprar con los mismos procedimientos de Amazon, pero en una plataforma panameña como la de Thatiana Pretelt, y su proyecto www.laespiadehistoria.com

¿Quién dijo que en una novela de temas populares y de boxeo no puedes hallar buena literatura? ¿Han Visto a Yuca Zapata? Utiliza sus personajes para surgir como obra literaria de calidad y ser testigo de una época.

El autor plasma todo el drama de una cartelera de boxeo en los años 60, que tiene sin planificarlo a un segundón boxeador como protagonista. Yuca Zapata ante la enfermedad de un boxeador se convierte sin quererlo y sin saberlo en la clave del espectáculo de la noche, han adelantado de esta novela.

Andrés Villa compartió con Panamá América detalles de este nuevo texto.

¿Por qué decides hacer una novela con este tema?

Por una discusión en Facebook que trató de forma despectiva a los boxeadores mediocres y sustitutos que subieron al ring por aquella época. Y se menciona que los buscan por el Parque de Santa Ana. Aunque hoy la novela "Yuca Zapata" vuelve a ser dejado de lado por los expertos de boxeo que no se sensibilizan con que la literatura por primera vez se ocupe de un deporte que aman, el boxeo, y le tiendan una mano para leerla, discutirla, criticarla.

¿Cómo se gestó esta obra?

Con el análisis de muchos ejemplos en la literatura que rescatan la lucha del hombre contra los elementos, contra su entorno. Muchas veces el hombre sucumbe ante su destino. Hay algunos que lo hacen con dignidad. Vi muchos ejemplos en el barrio. De deportistas, dignos, sobre todo en el boxeo, que trataron y no pudieron, pero demostraron valor. Se atrevieron a pelear en un ring aun con todos los elementos en contra. Hicieron historia.'



"La novela es producto de mis experiencias en el barrio de Santa Ana, y de mis conocimientos de la época, de haber asistido repetidas veces al Gimnasio Neco de la Guardia al que disfrazo en la obra como el Gimnasio de los 3000 puestos. Pero para adentrarme profundamente en el mundo del boxeo, entrevisté a entrenadores, a boxeadores, a dirigentes de la Comisión de Boxeo de la época y al actual Jaime Salas. Los lectores la están disfrutando", dice Andrés Villa.

¿Desde cuándo vienes trabajando esta novela?

La pandemia me obligó a comercializarla y así poder ganar dinero extra. La trabajé continuamente durante la cuarentena. Pero hay gente que me exigió querer leerla impresa y entonces les he dado una versión en 8 ½ por 11 con la impresionante portada a colores que me pintó Ologuaidi y diseño Jaramillo Barnes.

