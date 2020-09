HBO se lleva 30 premios Emmy 2020

La plataforma HBO se llevó 30 premios Emmy 2020, siendo la plataforma más galardonada del año en esta gala.

Versión impresa

"Watchmen", fue la producción más premiada en esta ocasión, mientras "Succession" se llevó el prestigioso galardón a la Mejor Serie Dramática.

Además, Zendaya fue elegida la Mejor Actriz Protagónica en Serie Dramática por su rol en "Euphoria"; y Mark Ruffalo fue el Mejor Actor Protagónico en miniserie por su trabajo en "I know this much is true".

"Bad education", "The Apollo" y "Last week tonight with John Oliver", también fueron reconocidos en sus categorías como Mejor Película para Televisión, Mejor Documental y Mejor Talk Show y Serie de Variedades, respectivamente.

HBO invita a su audiencia a celebrar estas producciones reviviéndolas en HBO GO.

Watchmen -11 Premios Emmy 2020

En una historia alternativa donde los vigilantes enmascarados son tratados como fuera de la ley, Watchmen, del productor ejecutivo Damon Lindelof, se enmarca en la nostalgia de la novela gráfica original del mismo nombre mientras busca romper nuevos espacios.

Succession- 7 Premios Emmy 2020

Logan Roy y sus cuatro hijos forman una poderosa dinastía que controla uno de los conglomerados de medios y entretenimiento más grandes del mundo.

Last week tonight with John Oliver- 4 Premios Emmy 2020

Presentando un satírico repaso de las noticias de la semana, la política, los eventos del momento, y mostrando las problemáticas de los Estados Unidos en un contexto de elecciones presidenciales, este filme regresó para su séptima temporada en 2020 y fue galardonado los premios Emmy al Mejor Talk Show y Serie de Variedades y Mejor Guion en Serie de Variedades, entre otros.

VEA TAMBIÉN: Gigi Hadid y Zayn Malik le dieron la bienvenida a su hija

Euphoria- 3 Premios Emmy 2020

Sigue a Rue Bennet, una joven de 17 años quien junto con su familia y sus compañeros de secundaria se enfrentan a los problemas de la adolescencia en una época en la que todo se amplifica en Internet.

Bad Education- 1 Premio Emmy 2020

La historia de este filme sigue a Frank Tassone y Pam Gluckin quienes reinan sobre un distrito escolar de Long Island, uno de los mejores de la nación, promoviendo admisiones récord a universidades e incrementando el valor de la propiedad.