'Hecha Pa' Mi' de 'El Boza' entró en el 'Top 100' global de las canciones más escuchadas en Spotify

El tema “Hecha Pa’ Mi” del cantante Humberto Ceballos Boza, mejor conocido como ‘El Boza’, entró en el Top 100 global de las canciones más escuchadas de Spotify.

Spotify Stats, quienes comparten actualizaciones diarias de listas de reproducción, compartió que el tema del cantante panameño entro en el top.

"Hecha Pa 'Mi" ha hecho su primera aparición en el Top 100 global de Spotify, llegando a un nuevo pico de # 98 (1,141,060 transmisiones el 12/7/20)”, tuiteó Spotify Stats.

Esta sería la primera entrada en el Top 100, lista mundial, de la carrera del ‘El Boza’.

El artista compartió las buenas nuevas con sus seguidores en Instagram y recientemente, convocó a sus fanes para que elijan al artista que formará parte del remix de “Hecha Pa’ Mi”.

“A quién quieren ustedes para el remix de ‘Hecha Pa’ Mi’. Tagg al artista que te gustaría escuchar dentro del remix. Así el artista lo ve y se anima a formar parte del remix”, se lee en el post.

Quien hizo su aparición en la publicación fue “El Peluche”, sí señores, Sech. “Hola a todos, cómo están”, comentó el cantante.

Éxito

“Hecha Pa’ Mi” ocupa el puesto número 8 de la lista de reproducción de Spotify España.

En República Dominicana el tema ocupa la posición 1 del top 50 de las más virales.

“Hecha Pa’ Mi” tiene más de 12 millones de reproducciones en Youtube y el video oficial, se estrenó hace dos semanas, tiene 7.8 millones de visualizaciones.

.@Bozamusica's "Hecha Pa' Mi" has made its 1st appearance in the Global Spotify Top 100, rising to a new peak of #98 (1,141,060 streams on 12/7/20).

-

Boza's 1st career Top 100 entry on the global chart.— Spotify Stats (@StatsSpotify) December 8, 2020