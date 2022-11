Héctor Bonilla: ¿Qué dice el 'testamento' del actor?

Este viernes 25 de noviembre falleció el actor, Héctor Bonilla. Tenía 83 años.

Cuando se enteró que tenía cáncer, el actor no dudó en expresar que le tenía miedo a la muerte, de acuerdo a medios mexicanos.

Uno de sus tres hijos, Fernando Bonilla, compartió que su papá dejó un mensaje para el momento de su muerte.

Fernando Bonilla escribió en su cuenta de Twitter @fdobonilla, que desde el 2004 su padre sabía las palabras que quería decir al llegar su muerte y compartió un video donde este mensaje se transmitía al tratarse de una canción.

“Mi papá preparó su despedida desde hace muchos años. La escribió por ahí de 2004, desde entonces tenía bien claro qué quería decir este día”, escribió Fernando Bonilla.

El material viene del canal de YouTube de Héctor Bonilla y se trata de una canción de nombre “Testamento”, la cual el primer actor canta y en la que hace una remembranza de su vida, así como deja algunos mensajes para sus hijos, su familia y para quienes lo acompañaron en su carrera.

“Testamento”, fue como el actor de título la carta de despedida que fue escrita desde hace 22 años y revelada a sus fanes en el 2020.

Una melodía de más de seis minutos, Bonilla hizo un recuento de su vida, donde el amor hacia su familia nunca deja de reflejarse.

Además, añadió sus vivencias, aciertos y fracasos, dudas y miedos, que como cualquier otra persona, el actor también padecía.

En la carta, Héctor Bonilla señaló lo que quería que se hiciera cuando el día de su muerte llegará, así como compartió un epitafio, mismo que utilizó la familia para dar a conocer su muerte el pasado 25 de noviembre.

“Y el epitafio que estarán pesando: ‘Se acabó la función, no estén chingando el que me vio, me vio, no queda nada’”.

El actor se volvió leyenda al debutar en el cine con la película “Jóvenes y Bellas”, también hizo aparición en otras películas.

Héctor Bonilla fue reconocido dos veces al llevarse el Premio Ariel a Mejor Actor por la película “Rojo Amanecer” y por su actuación en la película “Meridiano 100".

