Jacky Guzmán aseguró que el revolú de la reunión no es 'marketing' para impulsar 'Suelta el Wichi'

Todas las partes involucradas en el revolú por la reunión de “Suelta el Wichi” ya hicieron sus descargos, una de las últimas en hacerlo fue Jacky Guzmán, aseguró que todo este drama no es “marketing” para impulsar el estreno del especial navideño del programa.

Jacky Guzmán e Ingrid De Ycaza tuvieron un intercambió de palabras en el reencuentro de los exmiembros del programa, a detalle se desconoce cuál fue el detonante, no obstante, guarda relación con situaciones que ocurrieron en el pasado.

En un live, Guzmán comentó que en el pasado se aguantó muchas cosas por evitar el enfrentamiento y llegó a un punto que dejó las cosas salir.

“Uno por mucho tiempo calla muchas cosas… simplemente hay momentos donde las cosas se conversan y yo dije lo que tenía que decir… respondí a un comentario que se hizo en la mesa”, aseguró “La Peque”, como también se le conoce a la expresentadora.

Guzmán explicó que debió abordar la situación hace mucho tiempo, no había planeado que fuera en la cena de reencuentro, sin embargo, no le pareció bien que se filtrara lo que ocurrió en el lugar.

Cuando le consultaron si todo este drama era una estrategia para impulsar el lanzamiento del especial navideño del programa dijo: “No, cero marketing, ustedes tienen que dejar de pensar que Franklyn hace todo por generar”.

“Cero show… Yo no me conecte para discutir con ustedes si eso fue un show o no, ustedes están en su derecho de creer lo que deseen…”, añadió.

Sobre su relación con De Ycaza, afirmó que no se trata de si es su amiga o no, pues para nadie era un secreto que ni siquiera se seguían en redes, por lo tanto, no entiende de qué se sorprende la gente, solo que únicamente nunca habló del tema.

Al parecer limó asperezas con la cantante, según ella manejó las cosas de una forma profesional y no tendría inconveniente con trabajar nuevamente con ella. ¿Será?

También le cuestionaron si estaría dispuesta a hacer las paces con Mónica Lola Díaz, está última reveló que no tiene nada en contra de ella, no obstante, “La Peque” prefirió no decir nada al respecto.