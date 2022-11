'Ella dijo', la película sobre cómo se destapó el caso Harvey Weinstein, ya está en los cines

“Ella dijo”, la película basada en la investigación del "New York Times" que fracturó décadas de silencio sobre la agresión sexual en Hollywood, con la actuación de Carey Mulligan y Zoe Kazan como Megan Twohey y Jodi Kantor, respectivamente, ya está disponible en los cines de la localidad.

El largometraje, con el guión de Rebecca Lenkiewicz y dirigida por Maria Schrader, está basada en la investigación por Jodi Kantor, Megan Twohey y Rebecca Corbett y en el bestseller “She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement”, escrito por Kantor y Twohey, narra la implacable búsqueda de la verdad de las reporteras y destaca el valor de las sobrevivientes y testigos que optaron por hablar para evitar que un depredador continuara cometiendo delitos.

La ardua investigación desató una conversación a nivel mundial, impulsó el movimiento #MeToo y provocó un ajuste de cuentas con el sistema que había hecho posible esta serie de ataques.

“Harvey Weinstein pagó a quienes lo acusaron de acoso sexual durante décadas”, fue el titular con el que las reporteras publicaron su investigación el 5 de octubre de 2017, noticia que sacudió al mundo del entretenimiento y resonó en todo Estados Unidos.

La noticia fue publicada en primera plana y en ella se reveló cómo Weinstein, quien había reinado como una de las figuras más poderosas del cine, utilizó su influencia para acosar y obligar a mujeres a tener relaciones sexuales con él.

Otros periodistas intentaron hacer lo mismo que Kantor y Twohey, sin embargo, se encontraban con la reticencia de las fuentes y con duras tácticas de intimidación de Weinstein. Finalmente, la perseverancia de las reporteras y la cooperación de las supervivientes y otras fuentes desenmascararon al magnate de Hollywood.

“(…) Su reportaje fue minuciosamente documentado mediante entrevistas con empleados y exempleados de Weinstein, con trabajadores de la industria cinematográfica, así como con expedientes legales, correos electrónicos y documentos internos de las empresas que dirigía este importante ejecutivo: Miramax y Weinstein Company, empresas dominantes en Hollywood durante mucho tiempo. Sus hallazgos fueron irrefutables…”, resaltó Universal Pictures.

El reportaje ganó un premio Pulitzer en la categoría de servicio al público, pocos meses después de su publicación, en 2018, Annapurna & Plan B compró los derechos de la historia para adaptarla a la pantala grande.

La adaptación enfrentó ciertos desafíos, para empezar, según Schrader, se necesitaba una dramatización real de la recopilación real de noticias por lo que se remitieron a destacados thrillers de investigación como “All the President’s Men” (1976) y “Spotlight” (2015).

“Nuestra película cuenta con todos los aspectos del género —lo que está en juego, la paranoia, los interminables obstáculos”, dijo Schrader.

