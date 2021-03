Helen Mirren interpretará a la villana 'Hespera' en la nueva entrega '¡Shazam!'

La reconocida actriz inglesa Helen Mirren interpretará a la villana "Hespera" en la próxima película "Shazam! Fury of the Gods", la adaptación de la secuela de New Line Cinema del cómic de DC Shazam!.

En la próxima película "Shazam! Fury of the Gods", la actriz de 75 años interpretará a la antagonista como Hespera, la villana hija del dios Atlas, según Variety.

La secuela de Shazam es la historia continua del adolescente Billy Batson, quien se transforma en su alter ego de superhéroe adulto después de pronunciar la palabra mágica "¡SHAZAM!" con un golpe del Rayo Viviente de los dioses, se resalta en una nota de La Botana.

Casi todos los miembros del elenco de la primera entrega, de 2019, repetirá sus papeles en la nueva entrega. Incluyen a Asher Angel y Zachary Levi: el primero interpreta al adolescente Billy Batson y el último interpreta la versión adulta de Billy.

Mirren interpretará a una hermana de Rachel Zegler, la estrella de la próxima película West Side Story, de Steven Spielberg, según un sitio web de entretenimiento local.

Sin embargo, la incorporación de Zegler al elenco aún no está confirmada. Ambas hermanas “pueden o no tener malas intenciones”, informó el medio.

La primera entrega de “¡Shazam!” recaudo $365,971,656 en la taquilla mundial, convirtiéndose en la tercera película menos taquillera del Universo Extendido de DC.

David F. Sandberg volverá a dirigir la secuela, que comenzará a filmarse en mayo, indica el Comercio.

En un principio se tenía previsto que la nueva entrega estrenara en los cines el 1 de abril de 2022, pero la película se retrasó dos veces y finalmente se estrenará el 2 de junio de 2023.