Elvis Crespo recibe primera vacuna contra la covid-19 y lo hace al son de 'Suavemente'

El cantante Elvis Crespo, al igual que otras estrellas de la música a nivel internacional -como Carole King y Dolly Parton- recibió la primera dosis contra el COVID-19 mientras cantaba uno de sus grandes éxitos: “Suavemente”.

Versión impresa

Luego, al momento de la inyección, la trabajadora de la salud que se la aplicó lo reconoció de inmediato: "Sí es él, cómo no la voz".

Ante esto, Elvis Crespo la saludó y comenzó a cantar su mayor éxito, aunque modificó un poco la letra acorde al momento: "Suavemente, púyame, qué no me duela, qué no me duela".

Los profesionales de la salud le pidieron al boricua tomarse una fotografía con él y accedió, se bajó del vehículo y complació a los fanáticos.

Cuando le aplicaron el piquete, él no se dio cuenta hasta que la trabajadora se retiró: "¿Ah ya? Wow, qué excelente, no sentí nada tremendo. Me la voy a llevar pa' casa", dijo.

El intérprete manifestó sentirse contento y tranquilo, porque “la vida continúa, el mundo sigue dando vueltas y hay que fluir”.

Continuó, “la puyita esa es encendía”, pero “uno ya está curado de espantos”, se lee en El Nuevo Día.

​Al final, más trabajadores notaron la presencia del cantante, al grado de que empezaron a corear "Suavemente", según se ve en el video.

VEA TAMBIÉN: Agenda cultural: Muestra de arte, música y teatro

En el video que captó el momento, Elvis Crespo escribió: "Vacuna parranda... Vayan a vacunarse mi gente!!".

La publicación lleva más de más de 45 mil reproducción y decenas de comentarios.