¿La hija de Donald Trump y la nieta de Joe Biden siguen siendo amigas?

¡Revuelo! Es lo que ha causado Naomi Biden, nieta de Joe Biden, luego de que, al darse a conocer los resultados oficiales de las elecciones 2020, arrasara en redes al publicar una foto de su abuelo, por primera vez, en su papel de presidente electo.

Versión impresa

No obstante, después de esto, hay una historia que está resonando en las redes sociales y es la de la amistad de Naomi con Tiffany Trump, hija del actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

La nieta mayor del demócrata estudió en la Universidad de Pensilvania, y allí, coincidió en clases con la hija que el republicano tuvo con Marla Maples.

Las dos chicas fueron juntas a su ceremonia de graduación, en 2016, según una nota de Telemundo.

De este encuentro quedó una foto en blanco y negro que Tiffany publicó en 2018 en sus Stories de Instagram y a la que le colocó un par de corazones entrelazados, como muestra de cariño hacia su amiga.

Una vez que terminó su etapa en Pensilvania, Naomi Biden se puso a estudiar Relaciones Internacionales en la Columbia Law School y se graduó, en mayo pasado.

La hija de Hunter Biden es muy cercana a Joe Biden, y en la campaña presidencial de su abuelo estuvo apoyándolo en redes sociales.

Tiffany Trump obtuvo una doble licenciatura en Sociología y Estudios Urbanos con especialización en Derecho, en la Universidad de Pensilvania.

VEA TAMBIÉN: Daluna borró su cuenta de Instagram, la red social la censuró por cuatro meses

Una vez terminados sus estudios en 2016, Tiffany se inscribió en la Universidad de Georgetown, en Washington, y allí, se graduó en Derecho en mayo de este 2020.

No obstante, hace tiempo que no se ven fotos de Naomi y Tiffany en redes sociales, pero no se sabe a ciencia cierta si su amistad prosperó y simplemente quedó lejos de los reflectores, o si las chicas siguieron rumbos distintos y ya no se frecuentan más.