Daluna borró su cuenta de Instagram, la red social la censuró por cuatro meses

Los seguidores de Frieda 'Daluna' Kraemer estaban preocupados porque está desaparecida en Instagram.

Versión impresa

Recientemente, la cuenta “El Cuara” le consultó, vía Twitter, a Daluna qué pasó con su cuenta de Instagram, pues algunos usuarios detallan que no la pueden seguir o les aparece como si los tuviese bloqueados en la red social.

Daluna explicó que actualmente le censuraron su cuenta de Instagram por cuatro meses, “nadie me puede seguir y les sale que los tengo bloqueados”, respondió en un tuit.

Por esta situación Daluna tomó la decisión de suspender temporalmente su cuenta en la red social.

“Me kb y lo desactive a ver si pasa la cuecada…”, comentó Daluna.

El programa “Oye a mordida” posteó en su cuenta de Instagram la situación de Daluna y algunos usuarios comentaron que posiblemente la censura se deba al contenido que comparte en Instagram.

“Ya era hora, ella nada más le falta salir desnuda”, “El novio como está censurado por ella... el la censuró también”, “Por andar subiendo fotos explícitas, que siga enseñando pues”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Sin embargo, a través de Twitter, Daluna dijo: “Al cerrar mi IG la gente que esta cool conmigo que me chatea para preguntarme si los he bloqueado me hace pensar si realmente tan cool conmigo de alegría... just saying!”.

VEA TAMBIÉN: Exhibieron obras de Olga Sinclair y Julio Zachrisson en Inglaterra

Posteriormente, escribió otro tuit en donde se lee lo siguiente: “Borré mi IG, hora de volver a viejos tiempos…”.

Daluna ha estado muy activa en Twitter (@Superdalu) y ha tenido mucha interacción con sus seguidores.