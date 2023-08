'Hijos de perra', una peluda venganza no acta para adultos

“Hijos de perra”, del director Josh Greenbau, es una peluda venganza solo para adultos que mezcla comedia y aventura.

La cinta producida por Phil Lord y Christopher Miller sigue a Reggie, un Border Terrier ingenuo y optimista que fue abandonado por su dueño, Doug.

Reggie está seguro que su amado dueño no sería capaz de abandonarlo a propósito y por eso emprende un viaje para reencontrarse con él.

Mientras Reggie intenta regresar con su dueño conoce a un grupo de perros callejeros, se convierten en una especie de familia improvisada, y lo convence de que ahora que es libre puede hacer lo que desee.

El intento del can por regresar con Doug se convierte en una venganza. “Un perro abandonado se une a otros perros callejeros para vengarse de su antiguo dueño”, dice la sinopsis de la cinta que llegó este 24 de agosto a los cines de la localidad.

El reparto está formado por Will Ferrell (Reggie), Jamie Foxx (Bug), Will Forte (Doug), Isla Fisher (Maggie), Randall Park (Hunter) y otros talentos.

De acuerdo a Greenbaum, su película tiene inspiraciones de “Homeward Bound, Milo y Otis” y “Beethoven”, referencias que de seguro el público entenderá.

“Tomar el género, darle una vuelta, y hacerlo de manera adulta con clasificación R hizo que fuera realmente emocionante. Al comienzo asumí que iba a ser una especie de parodia y no otra película de perros. Pero rápidamente me di cuenta de que no lo era”, explicó en una entrevista para “Collider”.

Doblaje

El doblaje de la cinta cuenta con las voces de Ricardo O’Farrill, Michelle Rodríguez y Carlos Ballarta.

Ballarta interpreta a Bug, comentó que se divirtió mucho haciendo este doblaje, además, advirtió que parecer ser una película para toda la familia, pero no lo es, ya que el diálogo tiene muchas “palabrotas”.

“(…) El tema que aborda, en tono de comedia, es el maltrato animal y la responsabilidad que tiene una persona cuando es dueña de algún perrito o mascota. Me gustó como se combinó ese mensaje con la comedia, pudimos decir las cosas con mucha libertad, eso estuvo bastante bueno”, aseguró Ballarta.

