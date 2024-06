'House of the Dragon' está de vuelta

¿Consejo Verde o Consejo Negro? La espera terminó, la segunda temporada de "House of the Dragon", que narra el sangriento enfrentamiento dentro de la Casa Targaryen por el Trono de Hierro, debutará este domingo 16 de junio por HBO y streaming por Max.

El reino se ha fracturado en bandos, uno liderado por el Rey Aegon (Consejo Verde) y el otro por la Reina Rhaenyra (Consejo Negro), cada lado cree que le corresponde el Trono de Hierro, lo que origina una serie de eventos que provocan el declive de la Casa Targaryen.

La segunda temporada de la precuela del universo de "Game of Thrones" será más corta, solo tiene ocho episodios y cada domingo se emitirá uno nuevo, empezando con "A Son for a Son", el presunto nombre del primer capítulo.

Los capítulos estarán disponibles a las 8:00 p.m. (hora Panamá) y la serie estará en emisión hasta el 4 de agosto, cuando se transmita el último episodio de la temporada.

En ciudades como Londres y Madrid los fanáticos han tenido una función anticipada del primer capítulo, beneficio del cual también han gozado algunos miembros de la prensa, por lo tanto ya hay algunas críticas de la temporada.

"Cautivadora", "Un drama humano ácido y puntiagudo" y "House of the Dragon tiene todo lo que puedas necesitar para pasar un buen rato", son algunas de las formas en las que ha sido descrito el preludio de la nueva temporada.

Cabe mencionar, que la historia continuará pocos días después de los sucesos del último episodio de la primera temporada, donde murió Lucerys Velaryon tras ser perseguido por su tío Aemond Targaryen, lo que desencadena la Danza de los Dragones.'



"House of the Dragon" ("La casa del dragón").



Se transmitirá del 16 de junio al 4 de agosto.



Son ocho episodios, se transmitirá uno cada domingo a las 8:00 p.m.



a Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.