‘House of the Dragon’: ¡Se alzó la ‘Reina de Dragones’!

¡Tiene spoilers!

Con el final de la segunda temporada aproximándose, en el más reciente episodio de “House of the Dragon”, llamado “The Red Sowing”, Rhaenyra se consagró como la “Reina de dragones”, ya que logró hacerse con más jinetes para reforzar su ejército para reclamar su derecho al Trono de Hierro.

La hacedora de jinetes, como han nombrado también a Rhaenyra, no estaba muy convencida con la posibilidad de encontrar a más descendientes con la sangre de la antigua Valyria tras un primer fracaso, sin embargo, con la aparición de Bruma con un nuevo jinete su perspectiva cambió.

Addam di Hull, hijo ilegítimo de Corlys Velaryon, no se convirtió en jinete por su elección, fue la mítica criatura la que realizó el reclamó, detalle que a Rhaenyra no asimilaba porque son los descendientes de la sangre de dragón quienes en todo caso solían enfrentarse a la muerte para domar a los dragones.

Con di Hull declarando su lealtad al Consejo Negro, la “Reina de Dragones” continuó con su plan para encontrar a más bastardos de la Casa Targaryen, lo logró y se hizo de dos nuevos jinetes, uno para Vermithor y otro para Ala de Plata.

Vermithor, el segundo dragón más grande de Poniente, y su jinete es Hugh Hammer, hermano de Daemon y el Rey Viserys, ya que su madre, trabajó en un burdel, y tuvo sus quereres con Baelon Targaryen.

Ulf el Blanco, otra de las semillas del dragón, como también se les conoce los hijos Targaryen ilegítimos, se le escuchó decir en varias oportunidades que era descendiente de la sangre del dragón, pero cuando llegó el momento de reclamar un dragón no estaba tan convencido. En un intento por huir, Ulf se encontró con Ala de Plata y cuando ya estaba convencido de que iba a morir, la criatura lo terminó aceptando como jinete.

Finalmente, Rhaenyra ganó una ventaja significativa sobre el Consejo Verde y concluye el episodio con un primer plano de ella junto a Syrax, su dragón, Ala de Plata y Vermithor.

Cabe mencionar, que, para los reclamos de las semillas de dragón, según el showrunner Ryan Condal, no se quería que se viera lo mismo una y otra vez, un sujeto reclamando un dragón y haciendo que baje la cabeza, ahí la razón de los cambios.

Final

El desenlace de la segunda temporada será el próximo 4 de agosto.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!