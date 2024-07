‘House of the Dragon’: ¡Se intensifica la lucha por el poder!

Falta poco para que termine la segunda temporada de “House of the Dragon” y aún muchos no se recuperan de las bajas del cuarto episodio, por lo tanto, en el quinto capítulo hubo un cambio de poder e intentos por sumar aliados.

¡Alerta de spoilers! El pueblo ya empieza a sufrir las consecuencias del conflicto en la Casa Targaryen e incluso el Consejo Verde y Consejo Negro están intentando reponerse de las pérdidas y encontrar más aliados para fortalecer el reclamo a la corona.

La Batalla de Reposo del Grajo supuso una victoria para los Verdes, aunque en el quinto episodio muchos se cuestionan si realmente ganaron, ya que para someter a Lord Staunton sufrieron la pérdida de 900 hombres, un dragón (Fuegosol) y el rey Aegon II salió gravemente herido, por lo que Aemond se convirtió en príncipe regente.

En el otro extremo, los Negros, liderados por la reina Rhaenyra, están lidiando con la muerte de Rhaenys, conocida como la “Reina que Nunca Fue”, y su dragón, Meleys.

Daemon, el rey consorte, por su parte, se encuentra en Harrenhal, el castillo más grande de los siete reinos, luchando con sus demonios y la idea de que su derecho al trono le fue arrebatado, por ende, hay duda sobre cuáles son sus verdaderas intenciones. ¿Le dará la espalda a Rhaenyra?

Cabe mencionar, que, en el nuevo capítulo, titulado “Regent”, en ambos consejos la figura de la mujer está relegada al interior del castillo e incluso se hace mención de que es el “sexo débil”.

Próximo episodio

La sangre de Valyria podría ser la clave de la victoria, o por lo menos eso es lo que piensa el príncipe Jacaerys, quien le sugirió a su madre, la reina Rhaenyra, encontrar a aquellos que tengan la sangre del dragón para fortalecer su ejército.

La idea es encontrar a más jinetes y así tener más dragones a su favor, eso es lo que se da a entender al final del quinto episodio y lo que se desarrollará en el próximo, según los avances de la serie.

En cuanto a los Verdes, Aemond está más que dispuesto a enfrentarse a Daemon mientras que el pueblo se va en contra de Alicent y su hija Helaena.

El próximo episodio se estrenará el 21 de julio por HBO y Max.

