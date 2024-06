Humoristas de Latinoamérica se reúnen con el papa

El papa Francisco tuvo una audiencia este viernes con más de un centenar de humoristas y actores de comedia de todo el mundo al que acudieron varios comediantes de países latinoamericanos como la argentina Malena Guinzburg, la méxicana Florinda Meza García o las colombianas Liss Pereira, Paula Arcila y Maribel Trujillo Botello.



La humorista Guinzburg le regaló al pontífice unos alfajores, "porque es una comida dulce que supongo que si acá no la tiene la debe extrañar", aseguró a EFE la cómica, quien le pidió al papa un mensaje para Argentina. "Defiendan la nobleza del país", le respondió el papa, según explicó Guinzburg, que remarcó que para ella el encuentro de este viernes fue una experiencia " muy emocionante".



Cuando le llegó la invitación la cómica pensó que era una broma pero no fue la única, "me di cuenta hablando con gente de otros países que fuimos varios los que pensamos lo mismo, como que era raro", y confesó que usará esta experiencia para crear contenido.



La actriz Florinda Meza sostuvo que "esto que acaba de hacer el papa es una raya en el agua, es sorprendente y admirable", y añadió que "hay que tener una mente muy aguda y ser muy inteligente para considerar la comedia como él lo hace".



Para Meza, el humorismo "es el triunfo de la inteligencia" porque el uso "de la fina ironía para entretener a la gente" requiere de ella, y señaló que el papa considera "la comedia un don especial".



Entre los humoristas de exposición internacional que asistieron se encuentran los estadounidenses Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jim Gaffigan, Conan O'Brien, Chris Rock, Tig Notaro y Whoopi Goldberg, aunque la mayoría de cómicos que asistieron son italianos.



También acudieron a la audiencia tres humoristas españolas, Cristina Castaño, Victoria Martín y Sara Escudero, así como cómicos de Brasil y Portugal.



El papa en su discurso elogió a los humoristas y les expresó que "el humor no ofende, no humilla, no clava a las personas en sus defectos. Mientras que hoy en día la comunicación genera a menudo oposiciones, ustedes saben reunir realidades diferentes y a veces incluso opuestas. ¡Cuánto tenemos que aprender de ustedes!".



El objetivo de este encuentro fue "celebrar la belleza de la diversidad humana y promover un mensaje de paz, amor y solidaridad, y promete ser un momento significativo de diálogo intercultural y de intercambio de alegría y esperanza", aseguró el Vaticano.