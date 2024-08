Huw Edwards admite 'tomar imágenes indecentes' de niños

El expresentador estrella de la BBC Huw Edwards, de 62 años, se declaró culpable este miércoles ante un tribunal londinense de tres cargos de “tomar imágenes indecentes” de menores entre diciembre de 2020 y abril de 2022.

El periodista, muy conocido por encabezar en el pasado las principales coberturas de la cadena pública, se mostró inexpresivo al admitir los delitos, que se refieren a unas 37 imágenes compartidas en conversaciones de WhatsApp en ese periodo.

Edwards está acusado de poseer seis imágenes de categoría A (que implican actividad sexual penetrativa o de carácter sádico); 12 imágenes de categoría B (de actos sexuales no penetrativos) y 19 fotografías de categoría C, donde se incluyen todas las que no pertenecen a las categorías anteriores.

El concepto de “tomar imágenes” se interpreta en la jurisprudencia inglesa como varios actos diferentes, desde descargar un foto a compartirla o producirla, según los expertos.

Vestido de oscuro y con gafas de sol, el acusado llegó a la Corte de Magistrados de Westminster flanqueado por policías, entre una gran expectación mediática por un caso que conmociona al Reino Unido.

Suspendido de la BBC en 2023

Edwards fue inicialmente suspendido de la BBC en julio de 2023 a raíz de unas alegaciones de mala conducta sexual reveladas en ‘The Sun’ por las que no fue imputado, y poco después ingresó en un hospital con depresión.

El periódico publicó que un presentador de la cadena pública había pagado a una persona -supuestamente menor de edad- por fotos explícitas, y después su esposa confirmó que era él.

En abril de 2024 el veterano profesional abandonó la cadena pública “por consejo médico”.

Según se supo esta semana, Edwards fue detenido por los nuevos cargos en noviembre de 2023 y acusado formalmente el pasado 26 de junio.

Tras su primera comparecencia judicial, en los próximos meses se desarrollará el juicio, en el que afronta una posible pena de cárcel.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

El periodista nacido en Gales fue durante años el presentador del informativo de más audiencia de la BBC, liderando coberturas como la muerte y el funeral de la reina Isabel II y la coronación de Carlos III.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!