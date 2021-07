Iggy Azalea no hará publicaciones de su hijo

A pesar de haber sido objeto de una gran cantidad de odio en las redes sociales a lo largo de los años, Iggy Azalea se niega a recibir críticas cuando se trata de su hijo Onyx.

Tanto es así que la nueva madre se dirigió a Twitter y publicó una actualización con respecto a su decisión y escribió lo que piensa al respecto.

"He decidido que no publicaré más sobre Onyx ni compartiré imágenes en línea", señaló.

"Ustedes no van a estar aquí jugando con mi bebé en mi reloj, nop!", dijo la rapera australiana.

Iggy, de 30 años, anunció la llegada de su hijo, Onyx Kelly, en junio del año pasado, meses después que se separó de Playboi Carti, el padre de su hijo.

Desde entonces los usuarios de las redes sociales de han mostrado crueles con sus comentarios, olvidando que se trata de un bebé.

¿Un hijo secreto? '



Iggy Azalea se desapareció por mese y de repente regresó a sus redes sociales con la gran noticia de que había dado a luz, se lee en www.chicmagazine.com.mx.

En junio del 2020, durante las sorpresas de la pandemia , la cantante reveló que, aunque había negado los rumores de un embarazo, en realidad sólo quería sorprender a sus fanes.

Y así lo hizo cuando mostró a su hijo secreto: Onyx. "Tengo un hijo", escribió la rapera en una historia de Instagram en ese momento.

“Seguí esperando el momento adecuado para decir algo, pero siento que cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que siempre me sentiré ansiosa por compartir noticias tan gigantes con el mundo. Quiero que su vida sea privada, pero quería dejar en claro que no es un secreto y lo amo más allá de las palabras".

