'Industry': ¿Qué se sabe de la segunda temporada de esta serie de HBO?

A pesar de estar en modo Navidad, las opciones de series de televisión no se detienen. Las hay para todos los gustos.

Son series que podrá disfrutar incluso en la Noche Buena, junto a su familia y, más, en este tiempo de pandemia por la COVID-19, donde se hace un llamado a mantener en casa en la medida de lo posible. Así no correrán riesgo alguna, compartiendo en su burbuja familiar.

En este sentido, le contamos que HBO ha renovado la serie dramática "Industry" para una segunda temporada, según anunció Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación, en un comunicado de prensa.

Orsi señaló: "Mickey y Konrad han captado un ángulo auténtico y fresco de la cultura del lugar de trabajo, desde los niveles de entrada, y han presentado una visión compleja de cómo navegar por la vida a los veinte años – repleta de emociones, fracasos y victorias".

"Es emocionante ver que los fanes han abrazado a estos jóvenes graduados, y nos unimos a ellos en la expectativa de la segunda temporada. También enviamos un gran agradecimiento a nuestros socios de Bad Wolf y BBC", añadió.

De los creadores debutantes Mickey Down y Konrad Kay, "Industry", que estrenó su primera temporada de ocho episodios el 9 de noviembre, sigue a un grupo de jóvenes graduados que compiten por un número limitado de puestos permanentes en un banco internacional líder en Londres.

Actores y más

Protagonizada por Myha'la Herrold ("The Tattooed Heart"), Marisa Abela ("Cobra"), Harry Lawtey ("City of Tiny Lights"), David Jonsson ("Deep State") y Nabhaan Rizwan ("Mogul Mowgli") como "Los Graduados", junto a Conor MacNeill ("Artemis Fowl"), Freya Mavor ("Skins"), Will Tudor ("Game of Thrones" de HBO) y Ken Leung (High maintenance de HBO) como "La Administración", "Industry" ofrece una visión interna de la caja negra de las "altas finanzas" a través de los ojos de una forastera, Harper Stern (Herrold), una joven talentosa de Nueva York.

Siguiendo a un grupo de jóvenes impulsados por la ambición, la juventud, el romance y las drogas, la serie examina cuestiones de género, raza, clase y privilegios en el lugar de trabajo a medida que estas jóvenes e impresionables mentes comienzan a forjar sus identidades dentro del entorno de presión y el bombardeo del piso de operaciones de Pierpoint & Co, donde se promete la meritocracia, pero la jerarquía reina, reseñan desde HBO.

"Industry" concluye su primera temporada de ocho episodios el lunes 28 de diciembre en HBO. Los ocho episodios completos están disponibles de manera exclusiva en HBO GO.