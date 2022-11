Ingrid De Ycaza: 'Al parecer mientras fui útil, no era mala'

Ha surgido todo un revuelo luego de que, Mónica "Lola" Díaz dijera en un live su verdad tras todo el lío por el reencuentro de "Suelta El Wichi".

En esta reunión, Jacky Guzmán e Ingrid De Ycaza tuvieron su encontrón hasta el punto que pudieron sanar, Ingrid De Ycaza decidió no callar y defenderse de todo lo que dijo su excompañera sobre ella.

En aquel live, "Lola" Díaz aseguró que la cantante es la causante de todo el lío, pues le contaba los asuntos internos a ella y a todo Panamá. Ella está cansada de que la vinculen en sus escándalos.

Señaló que De Ycaza había dividido a todos en el programa y que tenía un modus operandi para acercarse a las personas (cuando pasan momentos dolorosos o situaciones difíciles) y hacerles creer que era su amiga. Además dejó claro que "ella era la causante de todo".

Por todas estas declaraciones, Ingrid de Ycaza publicó un post en Instagram donde asegura que ella sería incapaz de destruir a nadie.

En dicha publicación se lee: "Ante estas situaciones siempre he elegido callar, ignorar y de manera saludable no sentarme a ver o escuchar nada que no me aporte, pero ya es suficiente. Yo estoy criando hijos a los que les estoy enseñando a enfrentarse a un mundo que además de cosas hermosas, está repleto de maldad y de crueldad. Que por nada del mundo permitan a nadie convertirles en su basurero de cargas emocionales, carencias, ni patrones de conducta. Y para poder enseñarles debo hacerlo YO primero".

La cantante mencionó que aunque es muy sano tener una memoria selectiva, también es sano recordar que cuando otros la necesitaron a la hora que fuera, pudieron contar con ella, que "cuando otros también lloraban y sufrían por cosas que jamás contaré, yo estuve ahí. Que siempre abrí las puertas de mi familia, de mi carro, de mi corazón y hasta de mi closet. También puedo decir que soy agradecida por los buenos momentos que he vivido con todos porque bastante convivimos y reímos en mejores días".

La publicación De Ycaza continúa: "Tal vez he estado ahí por más tiempo del que debí, pero al parecer mientras fui útil, no era mala. Este reencuentro me recordó que la paciencia tiene la raíz amarga, pero da frutos dulces. Soy una mujer que afortunadamente a sus 42 años sabe exactamente lo que NO quiere ser y seguiré manteniéndome como la hija, la hermana, la madre, la esposa y la AMIGA que soy de quienes sí me conocen, han vivido conmigo y no me buscan solamente cuando me necesitan. Aprendí que para llegar al cielo primero hay que atravesar el infierno y yo ya lo caminé. ¿Qué tiene que ver eso con el Wichi? Que aunque todos los que salimos en esta imagen (y los que no salen en ella) no somos iguales, ni parecidos, cada uno de nosotros somos los seres humanos que hemos ELEGIDO ser".

Subrayó: "Yo no soy la misma de hace 4 años, pero ni antes, ni ahora sería capaz de salir a destruir, amedrentar, atacar ni infravalorar a NADIE y menos con el objetivo de hacer daño".

"A mi me educaron mejor que eso. Gracias a Hugo porque sin esta hazaña tal vez hubiera seguido evadiendo estas cosas y aunque no fuese tu objetivo, nos regalaste a @jackyguzmanpty la oportunidad de sanar", culminó.

