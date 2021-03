Ingrid de Ycaza: ¿Cómo es su trabajo en casa?

Definitivamente que la pandemia cambió el día a día de muchas personas. Las rutina de decenas de personas dio un giro, se han tenido que adaptar a la llamada "nueva normalidad", ya sea en el trabajo como en los hogares. No importa si eras famoso o no, la vida les cambio.

Una de ellas es la expresentadora del extinto programa "Suelta el Wichi", Ingrid de Ycaza, quien contó cómo ha tenido que llevar su vida laboral durante estos meses. No ha sido fácil, pero ya le agarró el ritmo al asunto.

La cantante, empresaria y madre comentó sobre su experiencia de trabajar desde casa para seguir operando durante la pandemia por la covid-19.

Dijo: "He continuado con la producción de contenido para televisión y redes sociales 100% dentro de mi casa".

"Tuve que instalar un sinfín (tela que se coloca como fondo para filmar o tomar fotografías), luces, trípode y otro equipo, así que tuve que abrir un espacio en mi sala para poder instalar este estudio provisional", añadió.

"Además de dos niños que están asistiendo a la escuela de forma virtual, a quienes también se les ha tenido que adecuar espacios separados, para que no interrumpan las clases del otro, lo que ha implicado movilizar también mobiliario y piezas de la decoración. Gabriela en V grado y el niño en Kínder", indicó.

Llegaron a la casa escritorios, libreros y otras piezas que salieron del depósito, las cuales ocuparon el espacio de otros muebles de la casa, que a su vez tuvieron que llevarse a Mega Storage, como un intercambio.'



De Ycaza detalló que ella tiene dos mini depósitos, "uno en el cual guardo todo lo referente a mi casa y documentos personales, diplomas, certificados de nacimiento, adornos de navidad, la cuna de mis hijos, muebles y demás, que sabemos no se van a deteriorar por el ambiente climatizado".

"Mi clóset es parte de mi vida, además del clóset de mi casa. A ninguna mujer que le preguntas va a decir que está contenta con el tamaño de su clóset. Éste es mi segundo espacio dentro de Mega Storage y es muy especial, ya que es literalmente mi guardarropa y muchas veces mi camerino", dijo.