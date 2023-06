¿Interioranos no ven cool a los tipiqueros? Chávez responde

El acordeonista Jhonathan Chávez defendió la música típica, luego de que el artista del género urbano Nerry Money tratara de restarle méritos.

Money dijo en una entrevista con Flow la Música que era falso que los cantantes del género urbano no contaran con mucha popularidad en el interior del país como la de los tipiqueros.

El joven también mencionó que a los tipiqueros los ponían en un show y la gente se iba.

"Nosotros en el interior somos como artistas de otro país. Los cantantes de música típica no son vistos como algo cool, sino bien normales", comentó.

Estas declaraciones fueron suficientes para que Chávez hiciera una pausa en su apretada agenda y le respondiera a Money.

Chávez le recordó al joven que el típico marca de lunes a domingo y no solo en el interior del país, sino en todo el territorio.

De igual forma presumió los miles de seguidores con los que cuentan los tipiqueros. Chávez luego aceptó las disculpas de Money, quien al final del video reconoció su error.

"No había visto las disculpas. Queda una lección pendiente y no se gana, pero se aprende. Todos nos equivocamos, pero cuando uno no sabe, no opina", recalcó.

Subrayó que había muchas formas de responder sin ofender a los tipiqueros.

Las declaraciones de ambos generaron un acalorado debate en las redes sociales.

