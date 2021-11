Irina Baeva: ¿Cuántos vestidos de novia usará?

Irina Baeva y su prometido Gabriel Soto, vuelven a tomarse varios titulares de los medios de comunicación, en esta ocasión porque la actriz dio un detalle de su boda.

La actriz confesó que tiene la intención de usar un solo vestido de novia aunque no descartó la posibilidad de portar un segundo y explicó que el motivo es que no le gustaría gastar el tiempo de su celebración haciendo muchos cambios de look.

La pareja se comprometió en octubre del 2020 tras dos tormentosos años de noviazgo, pues desde un inicio de su relación, los actores fueron duramente juzgados debido a los rumores de una supuesta infidelidad que se desataron tras el divorcio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, se lee en Infobae.

No obstante, ellos ya pasaron esos malos y ahora están en los preparativos de su boda.

Este enlace se ha pospuesto en reiteradas ocasiones principalmente por las restricciones derivadas de la covid-19.

En un encuentro con los medios, Irina Baeva confesó que pretende usar un solo vestido en su enlace porque prefiere disfrutar al máximo su celebración.

“Si ya eliges ese vestido, el vestido, creo hay que disfrutarlo. Puede haber una segunda opción por si el vestido está muy grande, estás muy cómoda al momento de bailar“, señaló.

“No creo que iría por cinco, seis, ocho vestidos porque sino te la pasas cambiándote toda la boda, cuando lo que quiero es disfrutar con mi pareja, familia, amigos y pasarla bien”, dijo en declaraciones a People en español.

Irina Baeva explicó que, contrario a lo que hacen muchas famosas en un día tan especial, ella prefiere elegir el vestido de novia correcto con el que deslumbre su belleza y pueda sentirse lo suficientemente cómoda para disfrutar, con tranquilidad, tanto la ceremonia como la fiesta.

La actriz también mencionó que tanto ella como Gabriel Soto aún no tienen pensado qué tipo de ceremonia llevarán a cabo, pues ambos traen consigo culturas diferentes.

