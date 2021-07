Ismael Miranda: Todavía no hay una actualización sobre su estado de salud

El salsero Ismael Miranda nuevamente fue hospitalizado luego de presentar problemas de salud, el 29 de junio.

Versión impresa

La esposa de “El niño bonito de la salsa”, Janice Batlle Flores informó a través de Facebook el ingreso a una unidad hospitalaria.

“Agradecida a Dios por sus oraciones y buenos deseos por la salud de Ismael. Él ha continuado progresando. Les estoy escribiendo desde emergencia de Hima, pues hoy se desorientó un poco y decidimos venir. Gracias a Dios está bien hablando muchísimo y con deseos de irse”, escribió Flores.

Añadió: “Estamos esperando que le hagan un CT, confiamos que estaremos en casa pronto. Gracias mil”.

Hasta el momento se desconoce las causas de los quebrantos de salud de Miranda y tampoco se ha brindado una actualización de su evolución.

Sin embargo, Flores compartió un versículo bíblico que habla sobre las dificultades.

“Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. 2 Corintios‬ ‭4:8-9‬ ‭NTV‬‬”, compartió la esposa del salsero.

Este año el músico ha sido hospitalizado en varias ocasiones, la última vez fue el 5 de mayo, tras recibir el alta médico tras recuperarse de un infarto.

El 22 de enero, Miranda, de 70 años, fue ingresado a una unidad hospitalaria porque sufría mareos y las pruebas a las que fue sometido confirmaron que había sufrido un derrame cerebral.

VEA TAMBIÉN: William y Harry develan estatua en homenaje a su madre, la princesa Diana

Luego de ser hospitalizado fue sometido a un procedimiento quirúrgico al presentar complicaciones cerebrales.

Tras las nuevas complicaciones los seguidores del músico se mantienen en oración.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!