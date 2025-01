Italy Mora podría ser sancionada por Miss Universo

Italy Mora podría recibir sanciones de la Organización Miss Universo por usar la marca en eventos públicos cuando ya había sido destituida como Miss Universo Panamá.

La modelo fue expulsada de Miss Universo y luego la Organización Señorita Panamá la destituyó, sin embargo, continuó haciendo algunas apariciones en público portando la banda como la representante del país en el certamen internacional.

César Anel Rodríguez, director de la Organización Señorita Panamá, contó al podcast “Historias del espectáculo” que le corresponderá a Miss Universo aclarar cualquier comportamiento relacionado con el uso indebido de la marca.

“(…) Panamá no tiene una Miss Universo Panamá, Panamá en el 2024 tuvo una destitución y a partir de ese momento, porque fue un hecho público, nadie puede utilizar la marca ni el nombre Miss Universo Panamá”, aseguró Rodríguez.

Asimismo, aclaró que Mora no tiene derecho a reclamar ningún premio porque fue destituida y al final lo que debería haber es una compensación por parte de ella a la organización por “todo el desastre que ha pasado”.

“La organización perdió decenas de miles de dólares solamente para pagar la licencia que no se utilizó en el evento internacional. Qué van a reclamar premios porque al final estamos esperando es que tú respondas por todo el daño que has causado”, dijo el director de Señorita Panamá.

Entre los premios que ya recibió la beldad están los retoques estéticos que le realizó el cirujano John Wilson, valorados en $15 mil, y una beca de la New York Film Academy que no tomó porque no tiene diploma ni visa de para ingresar a Estados Unidos.

Rodríguez reiteró que la parte ofendida fueron ellos, por tal razón, no tienen que dar la cara en ninguna parte, además, hizo hincapié que se necesitan tener pruebas que respalden las acusaciones.

Por último, Rodríguez dejó entrever que no ha sido notificado sobre ningún proceso legal en su contra.

¿Qué opinas de este nuevo capítulo de este drama?