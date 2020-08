Iván Donoso: 'En medio de tanta incertidumbre y frustración quiero contarles que pasé por la experiencia de la COVID-19'

El periodista Iván Donoso también le tocó batallar contra la COVID-19 y compartió su experiencia con este nuevo coronavirus.

Versión impresa

En su cuenta de Instagran, el periodista escribió un largo mensaje, el cual comienza así: "En medio de tanta incertidumbre y frustración quiero contarles que pasé por la experiencia del COVID-19".

Continúa: "Ya estoy recuperado pero fui paciente moderado. Podría escribirles una novela sobre mi historia pero voy a tratar de ser breve".

"Este jueves qué pasó se cumplieron 4 semanas desde que empecé con los síntomas. Una leve tos pero con algo de flema. Dicen que si es covid es seca. . La mía no lo fue", dice.

"Hay similitudes en los casos pero no todos son iguales. Siempre que me da gripe, la última hace más de dos años, me empieza con tos y molestia en la garganta. No pensaba que estaba contagiado", sigue explicando.

Comparte: "Todos pensamos que no se nos pega, especialmente si nos cuidamos. Sigan haciéndolo".

"No se cómo se me pegó. Tengo algunas hipótesis pero nada seguro. Un descuido es suficiente", asegura.

Por eso, sugiere: "Mi consejo es que al primer síntoma se hagan el hisopado, sangre no. Hay que actuar rápido y contundente".

VEA TAMBIÉN: La lactancia después del año

Prosigue: "Fortalezcan el sistema inmunológico. Vuelvo y repito... atacar temprano y no quedarse esperando a que se compliquen las cosas".

Donoso considera que es cierto que algunos no se van a complicar, pero el que pudiera complicarse sí se ayuda rápido minimiza riesgo.

El periodista también hizo referencia a sus síntomas, pues tuvo molestia en la garganta y tos con flema. "Dolor de cabeza leve, algo de fiebre baja y malestar corporal".

Él se hizo un segundo hisopado como a los 20 días de dar positivo para estar seguro. Salió Negativo. "Se supone que a las dos semanas ya el virus desaparece, no lo transmites. Ya el MINSA me dio mi certificado de que cumplí cuarentena".

En la web hay mucha información importante y que ayuda a entender esta enfermedad. "Solo pilas que la obtengan de una fuente veraz", recomienda.

VEA TAMBIÉN: 'Folklore', un disco en lo alto

También menciona: "Otra cosa... importante. En algunos casos uno que otro síntoma perdura por varias semanas o hasta meses a pesar de ya no tener el virus. En mi caso una leve tos muy esporádica, sobre todo en las mañanas. Pero ya con energía y fuerza para seguir adelante en medio de esta pesadilla por la que siguen muriendo personas".

"Varios allegados y conocidos no han corrido con la misma suerte por lo que me siento afortunado de haber salido bien librado de este virus mortal", reflexiona.

Culmina: "Gracias a Dios por brindarme la oportunidad y a mi familia por cuidarme y estar pendientes de mi. Quería compartir mensaje positivo y de esperanza".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!