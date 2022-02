J Balvin dedica un emotivo mensaje a su madre: 'Te amo, vamos a salir adelante'

Hace menos de una semana José Balvin, conocido como J Balvin, se sinceró con sus seguidores e informaba que el estado de salud de su madre, Alba Mery Balvin, se complicó.

J Balvin y su madre padecieron la covid-19 a finales del año pasado, el músico superó la enfermedad sin mayores contratiempos, sin embargo, su progenitora no corrió con la misma suerte y desde hace algún tiempo ha estado hospitalizada.

El cantante ha atravesado momentos difíciles, hasta el punto que él tuvo que ser ingresado por agotamiento, pues como es natural ha estado pendiente del estado de salud de su madre, quien tuvo días críticos.

Hoy, 25 de febrero, la madre de Balvin está de cumpleaños y en su cuenta de Instagram reflexionó sobre el significado de esta fecha.

“Querida madre, no sé cómo denominar el día de hoy… no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, ¡pero acá estamos juntos. Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga”, escribió Balvin.

“Gracias por acompañarme desde cero y, por esto, me refiero al principio de mi creación, TÚ fuiste quien me dio la vida, tú me prestaste tus órganos, energías, vitaminas, alimento y me prestaste tu vientre por unos meses para formarme sin esperar nunca nada a cambio… porque los hijos pueden llegar a ser una lotería también algunas veces. ¡Wow! tus células me formaron, ¡qué tan complejo es esto por Dios!”, continúa el escrito.

Balvin resalta la actitud con la que su madre ha afrontado sus problemas médicos y cómo a pesar de lo crítico de su situación ha pensado en el bienestar de los demás.

“Tengo que decir que me impactó cuando regresaste de ese momento donde no estabas consciente durante varios días en la clínica y lo único que me pediste fue ayudar a las personas que estaban a tu alrededor y que no tenían como pagar un medicamento difícil de conseguir para atacar el Covid… eso evidencia tu grandeza y que, a pesar de los momentos oscuros, siempre estás en servicio al prójimo”, expresó.

En su mensaje, el artista también resalta las enseñanzas que su progenitora le ha brindado y su papel en el hogar.

“Me has enseñado a creer en mí, tus regaños siempre han sido muy certeros, aunque tengo que confesarte que a veces me da risa porque como buena madre, siempre estás demasiado alerta de lo que pasa en mi vida jajajaja. Gracias por ser una esposa incansable para mi papá, gracias por darle vida al hogar y emocionarte hasta con un ramito de flores frescas nuevas en la casa o con unas novedosas servilletas de colores en la mesa…”, expresó.

“Te amo, vamos a salir adelante y, como siempre me dices: ´No le tengamos miedo al miedo´”, concluye en su mensaje el artista.

