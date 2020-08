J Balvin habla sobre su experiencia con la COVID-19

El cantante J Balvin compartió una foto inédita en su cuenta de Instagram cuando estaba luchando contra la COVID-19.

J Balvin acompañó la fotografía con un emotivo mensaje. “¿Sabían que soy un ser humano con los mismos errores, miedos, anhelos y presiones, como ustedes?”, escribió.

En la foto se puede ver a un J Balvin cansado y demacrado, acompañado de una de las personas que cuido del él mientras padecía la enfermedad.

“Esta foto la tomó uno de los médicos quienes estuvieron conmigo en el proceso del COVID-19, Carlos y Sergio. Ellos son quienes cuidaron profesionalmente de mí, son familia”, dijo.

Además, señaló que recuerda esa foto en particular porque en ese momento tenía todos los síntomas de la COVID-19 e inclusive perdió la esperanza, tanto que su momento pensaron en hospitalizarlo.

“He padecido la ansiedad y a raíz de este evento se potencializó, pero acepto y enfrento los aspectos que afectan mi cuerpo y mi mente y, reconozco que soy vulnerable y MUY frágil, ante esta y miles de situaciones más”, reconoció el intérprete de “Mi gente”.

En este sentido, el cantante de 35 años se solidarizó con todas aquellas personas que han perdido a un ser querido a causa de la pandemia, ya que esto no solo ha afectado la salud de las personas, sino también a representado un duro golpe en lo laboral y económico.

“Hoy solo quiero ser una voz de esperanza, ¡Esto pasará! Cuiden de ustedes y de sus familiares, de esa manera, cuidamos de todos. Los amo, Jose”, dijo J Balvin en la publicación que ha alcanzado más de 2 millones de ‘likes’.

“Guerrero”, “Abrazos desde Puerto Rico”, “Amén hermano, usted es un guerrero”, “Eres una Estrella que el universo no abandona mi bro”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post del artista.

Recuperación

El 13 de agosto, se celebró la gala de los Premios Juventud y J Balbin se llevó el premio a "Vídeo Con El Mensaje Más Poderoso" con su tema “Rojo” y cuando se dirigió al público para agradecer por el galardón anunció que se estaba recuperando de la COVID-19.

"En este momento estoy apenas saliendo de la COVID-19. Han sido unos días muy difíciles, muy complicados... a veces uno piensa que no les va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro", reconoció.