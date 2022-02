J Balvin: ¿Por qué el cantante fue ingresado en una clínica en Estados Unidos?

Desde hace unos días, la mamá de J Balvin está internada en una Unidad de Cuidados Intensivos a causa de la covid-19.

El artista ha estado en el hospital pendiente de su salud e informando a sus seguidores sobre cualquier avance.

No obstante, hace unas horas, J Balvin mostró en sus Instagram Stories imágenes donde se le ve en una cama de hospital.

El cantante se mostró en una camilla y canalizado, mientras lo trasladaban a otro lugar.

El artista colombiano expresó: “Esta semana sí ha sido negra”.

J Balvin hizo una nueva publicación y en esta se mostró nuevamente junto a la cama de su madre.

El artista escribió: “Una noche más. Más oraciones y oraciones por todos los que están pasando por algo parecido”.

J Balvin hizo una nueva stories para explicar por qué lo habían atendido y dar un parte de tranquilidad.

“Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero. Estoy cansado, me dijeron que era por no dormir, pero no es nada grave”, explicó Balvin en sus historias.

Para finalizar, añadió que estaba bien y que “aquí lo que importa es mi mamá. Gracias a todos”.

