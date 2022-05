J Balvin pospone concierto en Puerto Rico

El concierto del intérprete urbano J Balvin pautado para el 4 de junio, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ha sido pospuesto hasta nuevo aviso debido a temas de logística relacionados a la pandemia.

Los boletos para el espectáculo, bajo la producción de Noah Assad Presents y Move Concerts Puerto Rico, serán válidos para la nueva fecha, la cual se anunciará próximamente.

El show forma parte de la gira mundial "Jose Tour", la cual se pospuso en Estados Unidos también a causa de la covid-19, se lee en una nota del Nuevo Día.

"(...) la covid-19 ha causado unos desafíos de producción imprevistos que no me permitirán mantener mi promesa de darles el mejor espectáculo posible. Ustedes merecen lo mejor, así que he tomado la difícil decisión de posponer la gira", comentó Balvin vía Instagram, además de comprometió a brindar detalles más adelante.

