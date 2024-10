J-Hope recibirá su baja militar esta semana, según Big Hit Music

En un comunicado, publicado en Weverse, Big Hit Music confirmó que esta semana J-Hope recibirá la baja militar, convirtiéndose en el segundo miembro de BTS en servir en el ejército de Corea del Sur.

El día del alta es un momento que comparten muchos de los miembros del servicio, por lo tanto, en el caso de J-Hope no se ha planeado eventos especiales por la seguridad del idol y de Army.

“(…) Para evitar problemas de aglomeración, se recomienda encarecidamente a los aficionados que se abstengan de visitar el sitio. Por favor transmitan sus cálidos saludos y alientos en sus corazones”, se lee en el comunicado.

La empresa agradeció a Army por su “inquebrantable amor y apoyo” a J-Hope.

El idol, de 30 años, se enlistó el 18 de abril de 2023 y cuando faltaban 30 días para la baja vino a Weverse, donde publicó una reflexión sobre su tiempo en el servicio militar.

“(…) Últimamente, ha habido momentos en los que siento simpatía por los nuevos reclutas que se han mudado y los considero lindos al verme a mí mismo en ellos. Suspiro… Estoy recordando mis días en el ejército, lleno de muchos sentimientos y emociones… ¡Pero estoy contento! ¡Y orgulloso!”, comentó el “solecito”, como también se le conoce al idol.

El “solecito” no ha estado ausente del todo, a pesar de estar cumpliendo el servicio militar, ya que por redes sociales ha mantenido a Army actualizada e incluso lanzó el álbum “Hope on the Street VOL. 1” y el documental “Hope on the Street”.

Salida del servicio militar

La baja del idol está programada para el 17 de octubre, presuntamente tendrá lugar en la base de Wonjun, en la provincia de Gangwon, donde trabajó como asistente instructor ayudando a entrenar a los nuevos reclutas.

Se desconoce si el resto de los miembros de BTS asistirán a recibir a su compañero como sucedió a mediados de junio pasado, cuando Jin recibió la baja militar.

Cabe mencionar, que, por la diferencia de horario, en Panamá, la salida del idol se estaría registrando este 16 de octubre, sin embargo, aún no se ha confirmado la hora.

