J. Lo confesó que en algún momento durante la pandemia 'se sintió muy mal' y sus hijos también

La cantante Jennifer López se sinceró en una entrevista con la radio española El Zol 107.9 y admitió que durante la pandemia de la COVID-19 como muchas personas en el mundo también ha atravesado dificultades.

López, de 51 años, contó que tuvo momentos en los que "se sintió muy mal" por su salud mental, y hasta su hija Emme se sintió afectada por la crisis sanitaria global, se lee en una nota de La Botana.

"No es fácil. Durante la pandemia, creo que todos tuvimos un momento en el que estábamos deprimidos o con miedo de lo que iba a pasar. Tuve muchos momentos en los que me sentí muy mal. Mis hijos también", explicó la intérprete de "On The Floor".

Jennifer recordó un momento en el que su hija, Emme, le dijo que estaba enojada y frustrada, porque el 2020 ya estaba terminando y con eso de la pandemia, estaba alejada de sus amigos.

“Mi hija vino a mi cama llorando y me dijo: ‘¿Por qué está pasando esto? Extraño a mis amigos. ¿Por qué está pasando esto en nuestras vidas?’. Con todo lo que estaba pasando, protestas y otras cosas que estaban sucediendo, le dije que a veces las cosas tienen que cambiar, y cuando cambian, a veces duele un poco”, comentó Jennifer.

Continuó diciendo “pero son cosas que pasan por el bien de todos. A veces necesitamos vivir estos momentos y debemos mantenernos fuertes y estar agradecidos, porque tenemos demasiadas cosas, tenemos nuestra salud, estamos juntos, tenemos amor”.

Novedades

Jennifer Lopez y Maluma se presentarán en vivo en el escenario de los American Music Awards 2020 en donde estrenarán los temas "Pa ‘Ti" y "Lonely".

Ambos temas fueron compuestos por los artistas, quien hace su debut en los AMAs (American Music Awards) y que son parte de la banda sonora de la cinta “Marry Me”, se lee en una nota de CNN.

La presentación de este dueto será una de las más esperadas de la noche del 22 de noviembre debido a la importancia del género latino.

“Estamos más que emocionados de tener a las superestrellas mundiales Jennifer Lopez y Maluma en el escenario de los AMA este año interpretando nueva música. Ambos son artistas fenomenales y tienen una de las mejores colaboraciones que existen, así que sabemos que ofrecerán algo espectacular para los fans”, afirma Amy Thurlow, presidenta de Dick Clark Productions.